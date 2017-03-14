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New England Snowfall Totals: How Much Did Your Town Get?

Some areas of Connecticut had already received a half a foot by 10 a.m.

By Marc Fortier

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    Ally Donnelly

    Tuesday's snowstorm has already dropped several inches of snow on some New England communities, and it's just getting started.

    As of 10 a.m., some areas of Connecticut had already received half a foot of snow, while 4 inches was the high water mark for Massachusetts.

    Here's a look at how much snow some other areas have received:

    CONNECTICUT

    HARTFORD COUNTY

    FARMINGTON 6.5 

    SOUTHINGTON 6.1 

    WEATOGUE 5.8 

    NEW BRITAIN 5.8 

    GLASTONBURY 5.3 

    GRANBY 5.0 

    AVON 5.0 

    WETHERSFIELD 4.5 

    ENFIELD 4.3 

    CANTON 4.0 

    MANCHESTER 4.0 

    WINDSOR LOCKS 3.9 

    TOLLAND COUNTY

    ELLINGTON 4.5 

    MANSFIELD 4.0 

    VERNON 3.8 

    STAFFORDVILLE 3.0 

    ANDOVER 3.0 

    SOMERS 2.6 

    WINDHAM COUNTY

    WOODSTOCK 3.0 

    POMFRET 3.0 

    WILLIMANTIC 3.0 

    KILLINGLY 1.5

    MASSACHUSETTS

    FRANKLIN COUNTY

    DEERFIELD 3.0 

    HEATH 2.5 

    HAMPDEN COUNTY

    WALES 4.5 

    WESTFIELD 4.0 

    WILBRAHAM 4.0 

    SPRINGFIELD 3.5 

    LONGMEADOW 3.5 

    WARE 3.0 

    HAMPDEN 2.8 

    SHELBURNE 2.5 

    PALMER 2.0 

    HAMPSHIRE COUNTY

    BELCHERTOWN 3.0 

    GRANBY 2.6 

    AMHERST 2.5 

    WARE 2.0 

    SOUTH HADLEY 2.0 

    WILLIAMSBURG 1.7 

    NORTHAMPTON 1.2 

    MIDDLESEX COUNTY

    TOWNSEND 2.5 

    GROTON 1.8

    HUDSON 1.0 

    CARLISLE 1.0 

    FRAMINGHAM 1.0 

    PLYMOUTH COUNTY

    KINGSTON 1.0 

    WORCESTER COUNTY

    FITCHBURG 3.2 

    WARREN 3.0 

    STURBRIDGE 3.0 

    LEOMINSTER 2.0 

    STERLING 1.8 

    WESTMINSTER 1.8 

    NORTHBOROUGH 1.3 

    MILLBURY 1.0 

    RHODE ISLAND

    KENT COUNTY

    WARWICK 1.0 

    PROVIDENCE COUNTY

    SCITUATE 1.0

    Published 2 hours ago | Updated 55 minutes ago
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