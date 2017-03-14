Tuesday's snowstorm has already dropped several inches of snow on some New England communities, and it's just getting started.
As of 10 a.m., some areas of Connecticut had already received half a foot of snow, while 4 inches was the high water mark for Massachusetts.
Here's a look at how much snow some other areas have received:
CONNECTICUT
HARTFORD COUNTY
FARMINGTON 6.5
SOUTHINGTON 6.1
WEATOGUE 5.8
NEW BRITAIN 5.8
GLASTONBURY 5.3
GRANBY 5.0
AVON 5.0
WETHERSFIELD 4.5
ENFIELD 4.3
CANTON 4.0
MANCHESTER 4.0
WINDSOR LOCKS 3.9
TOLLAND COUNTY
ELLINGTON 4.5
MANSFIELD 4.0
VERNON 3.8
STAFFORDVILLE 3.0
ANDOVER 3.0
SOMERS 2.6
WINDHAM COUNTY
WOODSTOCK 3.0
POMFRET 3.0
WILLIMANTIC 3.0
KILLINGLY 1.5
MASSACHUSETTS
FRANKLIN COUNTY
DEERFIELD 3.0
HEATH 2.5
HAMPDEN COUNTY
WALES 4.5
WESTFIELD 4.0
WILBRAHAM 4.0
SPRINGFIELD 3.5
LONGMEADOW 3.5
WARE 3.0
HAMPDEN 2.8
SHELBURNE 2.5
PALMER 2.0
HAMPSHIRE COUNTY
BELCHERTOWN 3.0
GRANBY 2.6
AMHERST 2.5
WARE 2.0
SOUTH HADLEY 2.0
WILLIAMSBURG 1.7
NORTHAMPTON 1.2
MIDDLESEX COUNTY
TOWNSEND 2.5
GROTON 1.8
HUDSON 1.0
CARLISLE 1.0
FRAMINGHAM 1.0
PLYMOUTH COUNTY
KINGSTON 1.0
WORCESTER COUNTY
FITCHBURG 3.2
WARREN 3.0
STURBRIDGE 3.0
LEOMINSTER 2.0
STERLING 1.8
WESTMINSTER 1.8
NORTHBOROUGH 1.3
MILLBURY 1.0
RHODE ISLAND
KENT COUNTY
WARWICK 1.0
PROVIDENCE COUNTY
SCITUATE 1.0