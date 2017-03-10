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New England Snowfall Totals: How Much Did Your Town Get?

West Tisbury on Martha's Vineyard received 6 inches

By Marc Fortier

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    Lisa Monopoli

    Friday's snowstorm missed much of northern New England, but some areas further south saw as much as a half a foot of snow.

    West Tisbury on Martha's Vineyard saw the most snow, with 6 inches, though some other Cape Cod, Rhode Island and Connecticut towns received 4 or 5 inches.

    Here's a look at how much snow other areas received:

    CONNECTICUT 

    HARTFORD COUNTY

    BURLINGTON 3.0 

    FARMINGTON 2.7 

    WEATOGUE 2.0 

    GRANBY 2.0 

    SOUTHINGTON 2.0 

    WINDSOR 1.5 

    WETHERSFIELD 1.5 

    WINDSOR LOCKS 1.0 

    TOLLAND COUNTY

    ANDOVER 4.0 

    TOLLAND 3.2 

    STAFFORDVILLE 2.7 

    SOMERS 2.6 

    STORRS 2.0 

    WINDHAM COUNTY

    KILLINGLY 3.5 

    POMFRET 3.0 

    MOOSUP 3.0 

    POMFRET 2.0 

    MASSACHUSETTS

    BARNSTABLE COUNTY

    SANDWICH 5.2 

    DENNIS 4.8 

    MARSTONS MILLS 4.0 

    BREWSTER 3.5 

    HARWICH 3.0 

    YARMOUTHPORT 3.0 

    FALMOUTH 2.8 

    BRISTOL COUNTY

    ACUSHNET 4.3 

    FAIRHAVEN 4.0 

    FREETOWN 3.7 

    TAUNTON 3.5 

    NEW BEDFORD 3.0 

    ATTLEBORO 2.5 

    ASSONET 2.0 

    DARTMOUTH 2.0 

    DUKES COUNTY

    WEST TISBURY 6.0 

    EDGARTOWN 4.5 

    HAMPDEN COUNTY

    SPRINGFIELD 1.3 

    MIDDLESEX COUNTY

    HOPKINTON 1.2 

    LEXINGTON 0.2 

    NANTUCKET COUNTY

    NANTUCKET 1.0 

    NORFOLK COUNTY

    QUINCY 0.5 

    PLYMOUTH COUNTY

    BROCKTON 2.0 

    WORCESTER COUNTY

    MENDON 3.0 

    AUBURN 1.8 

    LEOMINSTER 1.2 

    WARREN 1.0 

    FITCHBURG 0.6 

    RHODE ISLAND

    BRISTOL COUNTY

    BARRINGTON 3.5 

    KENT COUNTY

    WARWICK 3.5 

    NEWPORT COUNTY

    LITTLE COMPTON 5.0 

    PORTSMOUTH 3.5 

    NEWPORT 2.5 

    PROVIDENCE COUNTY

    BURRILLVILLE 3.5 

    FOSTER 3.3 

    NORTH SMITHFIELD 3.0 

    PROVIDENCE 2.6 

    WASHINGTON COUNTY

    RICHMOND 4.0 

    BLOCK ISLAND 4.0 

    SAUNDERSTOWN 3.2 

    NARRAGANSETT 3.2 

    Published 17 minutes ago | Updated 16 minutes ago

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