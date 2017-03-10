Friday's snowstorm missed much of northern New England, but some areas further south saw as much as a half a foot of snow.
West Tisbury on Martha's Vineyard saw the most snow, with 6 inches, though some other Cape Cod, Rhode Island and Connecticut towns received 4 or 5 inches.
Here's a look at how much snow other areas received:
CONNECTICUT
HARTFORD COUNTY
BURLINGTON 3.0
FARMINGTON 2.7
WEATOGUE 2.0
GRANBY 2.0
SOUTHINGTON 2.0
WINDSOR 1.5
WETHERSFIELD 1.5
WINDSOR LOCKS 1.0
TOLLAND COUNTY
ANDOVER 4.0
TOLLAND 3.2
STAFFORDVILLE 2.7
SOMERS 2.6
STORRS 2.0
WINDHAM COUNTY
KILLINGLY 3.5
POMFRET 3.0
MOOSUP 3.0
POMFRET 2.0
MASSACHUSETTS
BARNSTABLE COUNTY
SANDWICH 5.2
DENNIS 4.8
MARSTONS MILLS 4.0
BREWSTER 3.5
HARWICH 3.0
YARMOUTHPORT 3.0
FALMOUTH 2.8
BRISTOL COUNTY
ACUSHNET 4.3
FAIRHAVEN 4.0
FREETOWN 3.7
TAUNTON 3.5
NEW BEDFORD 3.0
ATTLEBORO 2.5
ASSONET 2.0
DARTMOUTH 2.0
DUKES COUNTY
WEST TISBURY 6.0
EDGARTOWN 4.5
HAMPDEN COUNTY
SPRINGFIELD 1.3
MIDDLESEX COUNTY
HOPKINTON 1.2
LEXINGTON 0.2
NANTUCKET COUNTY
NANTUCKET 1.0
NORFOLK COUNTY
QUINCY 0.5
PLYMOUTH COUNTY
BROCKTON 2.0
WORCESTER COUNTY
MENDON 3.0
AUBURN 1.8
LEOMINSTER 1.2
WARREN 1.0
FITCHBURG 0.6
RHODE ISLAND
BRISTOL COUNTY
BARRINGTON 3.5
KENT COUNTY
WARWICK 3.5
NEWPORT COUNTY
LITTLE COMPTON 5.0
PORTSMOUTH 3.5
NEWPORT 2.5
PROVIDENCE COUNTY
BURRILLVILLE 3.5
FOSTER 3.3
NORTH SMITHFIELD 3.0
PROVIDENCE 2.6
WASHINGTON COUNTY
RICHMOND 4.0
BLOCK ISLAND 4.0
SAUNDERSTOWN 3.2
NARRAGANSETT 3.2