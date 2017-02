The snowstorm overnight didn't hit most of Massachusetts very hard, but some areas of Maine and New Hampshire received another foot or more to go along with all of the accumulation they had already received over the past week.

Sanford, Maine saw the most snowfall, with 18 inches as of 10 a.m. Thursday.

Here's a look at how much snow other areas received:

MAINE

ANDROSCOGGIN COUNTY

POLAND 11.0

WINTHROP 8.2

MECHANIC FALLS 8.1

5 NNW GREENE 8.0

DURHAM 6.3

LEWISTON 6.0

AUBURN 6.0

LISBON FALLS 6.0

CUMBERLAND COUNTY

SEBAGO 16.5

CASCO 14.0

GRAY 12.0

CUMBERLAND 12.0

GRAY NWS OFFICE 10.8

WINDHAM 10.4

NEW GLOUCESTER 8.1

GORHAM 6.5

FREEPORT 6.0

YARMOUTH 5.5

FALMOUTH 5.1

PORTLAND JETPORT 5.0

WESTBROOK 5.0

SCARBOROUGH 4.7

PORTLAND 4.6

BRUNSWICK 4.0

COUSINS ISLAND 3.0

FRANKLIN COUNTY

TEMPLE 7.1

NEW SHARON 6.2

EUSTIS 5.9

FARMINGTON 5.5

KINGFIELD 5.0

KENNEBEC COUNTY

MOUNT VERNON 5.5

HALLOWELL 4.2

VASSALBORO 4.0

WATERVILLE 2.5

WINSLOW 2.2

WINDSOR 2.0

KNOX COUNTY

UNION 5.5

CAMDEN 4.7

APPLETON 4.1

JEFFERSON 3.0

LINCOLN COUNTY

WESTPORT ISLAND 5.2

TREVETT 5.0

NEWCASTLE 4.4

ALNA 3.0

OXFORD COUNTY

FRYEBURG 16.0

BETHEL 14.5

OTISFIELD 13.5

OXFORD 13.0

HEBRON 10.5

SUMNER 10.0

HARTFORD 8.8

SAGADAHOC COUNTY

PHIPPSBURG 5.0

RICHMOND 5.0

BATH 4.8

BRUNSWICK 4.8

TOPSHAM 4.0

SOMERSET COUNTY

NEW PORTLAND 6.0

MOSCOW 1.5

PALMYRA 1.4

WALDO COUNTY

BELMONT 3.8

SEARSMONT 3.6

BELFAST 3.0

WINTERPORT 2.8

YORK COUNTY

SANFORD 18.0

STEEP FALLS 16.6

CORNISH 16.6

NEWFIELD 14.0

PARSONSFIELD 13.0

NORTH WATERBORO 13.0

HOLLIS CENTER 12.9

ALFRED 12.5

LIMERICK 11.5

NORTH BERWICK 10.0

ACTON 9.8

YORK 8.4

KENNEBUNK 8.0

ELIOT 7.6

WELLS 7.0

BARTLETT MILLS 5.0

BIDDEFORD 4.0

WELLS 2.3

NEW HAMPSHIRE

BELKNAP COUNTY

MEREDITH 5.8

LACONIA 5.5

SANBORNTON 5.0

TILTON 5.0

BELMONT 5.0

SANBORNTON 4.0

CARROLL COUNTY

MADISON 11.0

INTERVALE 9.9

MADISON 9.5

NORTH CONWAY 9.2

CENTER SANDWICH 7.0

WAKEFIELD 7.0

TAMWORTH 5.8

WOLFEBORO 4.9

CENTER HARBOR 4.5

CHESHIRE COUNTY

WEST CHESTERFIELD 1.7

RINDGE 0.8

COOS COUNTY

PITTSBURG 10.8

RANDOLPH 8.6

LANCASTER 7.2

PINKHAM NOTCH 3.1

GRAFTON COUNTY

MONROE 11.5

FRANCONIA 11.2

DORCHESTER 7.0

BATH 5.0

BRISTOL 4.7

HILLSBOROUGH COUNTY

AMHERST 2.5

NEW BOSTON 2.2

HUDSON 2.2

MANCHESTER AIRPORT 2.0

HUDSON 2.0

GREENVILLE 1.6

NEW IPSWICH 1.4

NASHUA 1.2

MONT VERNON 1.0

HOLLIS 0.8

MERRIMACK COUNTY

NORTHFIELD 6.3

NEWBURY 6.0

CANTERBURY 5.6

DANBURY 4.6

DUNBARTON 3.7

BOW 3.6

PENACOOK 3.4

BOSCAWEN 3.4

SUTTON 1.8

HENNIKER 1.5

ROCKINGHAM COUNTY

SEABROOK 8.0

RYE 7.0

STRATHAM 6.8

GREENLAND 6.6

EXETER 6.0

NORTH HAMPTON 6.0

KINGSTON 5.6

HAMPTON 5.0

EPPING 4.0

NORTHWOOD 3.6

DEERFIELD 3.2

LONDONDERRY 2.0

NEWINGTON 1.0

STRAFFORD COUNTY

MILTON 10.3

DOVER 7.5

BARRINGTON 7.4

GONIC 6.8

STRAFFORD 5.7

SULLIVAN COUNTY

CLAREMONT 10.0

UNITY 9.0

CROYDON 9.0

SUNAPEE 7.5

LEMPSTER 7.0

MASSACHUSETTS

BARNSTABLE COUNTY

HYANNIS 1.0

BREWSTER 0.8

HYANNIS 0.5

BRISTOL COUNTY

TAUNTON 1.1

ACUSHNET 0.4

FREETOWN 0.3

ESSEX COUNTY

GLOUCESTER 4.5

BOXFORD 4.5

IPSWICH 4.5

HAVERHILL 4.2

MANCHESTER 4.0

TOPSFIELD 4.0

BRADFORD 4.0

METHUEN 3.0

MARBLEHEAD 2.2

LYNN 2.0

MIDDLESEX COUNTY

NORTH READING 3.2

TEWKSBURY 2.9

NEWTON 2.6

CHELMSFORD 2.6

WAKEFIELD 2.5

WILMINGTON 2.5

READING 2.3

TYNGSBORO 2.3

CONCORD 2.2

LEXINGTON 2.1

WILMINGTON 2.0

DRACUT 2.0

CARLISLE 1.8

LOWELL 1.7

LITTLETON 1.4

MALDEN 1.3

SOMERVILLE 1.3

GROTON 1.0

PEPPERELL 0.7

FRAMINGHAM 0.5

NORFOLK COUNTY

MILTON 2.8

RANDOLPH 1.9

QUINCY 1.8

BROOKLINE 1.5

WEYMOUTH 1.0

MILLIS 1.0

BRAINTREE 0.8

PLYMOUTH COUNTY

PLYMOUTH 1.2

BRIDGEWATER 1.0

CEDARVILLE 1.0

WAREHAM 0.9

ABINGTON 0.5

SUFFOLK COUNTY

CHELSEA 2.1

EAST BOSTON 1.6

WINTHROP 1.6

SOUTH BOSTON 1.3

WORCESTER COUNTY

FITCHBURG 1.0

Source: National Weather Service