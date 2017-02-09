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Snowfall Totals: How Much Did Your Town Get?

The storm's only half over, but already some areas of New England have received a foot of snow

By Marc Fortier

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    NBC10

    The storm's only half over, but already some areas of New England have received a foot of snow.

    Westfield, Massachusetts had received 14 inches of snow as of noon Thursday, while Orange, Massachusetts and Rindge, New Hampshire had seen about 12 inches.

    Here's a look at how much snow some other areas have seen so far:

    CONNECTICUT

    HARTFORD COUNTY

    CANTON 9.5 

    SOUTHINGTON 9.0 

    FARMINGTON 8.5 

    BURLINGTON 8.3 

    MANCHESTER 7.0 

    NEW BRITAIN 5.5 

    GRANBY 5.0 

    WETHERSFIELD 5.0 

    NORTH GRANBY 5.0 

    VERNON 2.2 

    COLLINSVILLE 2.0 

    GLASTONBURY 2.0 

    TOLLAND COUNTY

    BOLTON 9.0 

    TOLLAND 9.0 

    STAFFORDVILLE 8.0 

    SOMERS 7.5 

    STAFFORD SPRINGS 6.0 

    COVENTRY 5.0 

    ANDOVER 5.0 

    COLUMBIA 4.9 

    WINDHAM COUNTY

    WOODSTOCK 8.2 

    POMFRET 8.0 

    HAMPTON 7.0 

    WINDHAM 5.8 

    ASHFORD 5.5 

    EAST KILLINGLY 5.2 

    BROOKLYN 5.0 

    MOOSUP 2.5 

    MASSACHUSETTS

    BRISTOL COUNTY

    ATTLEBORO 1.5 

    ESSEX COUNTY

    TOPSFIELD 1.5 

    FRANKLIN COUNTY

    HEATH 9.0 

    ORANGE 8.0 

    DEERFIELD 6.8 

    MONTAGUE 6.0 

    ASHFIELD 4.5 

    SOUTH DEERFIELD 2.0 

    HAMPDEN COUNTY

    WESTFIELD 14.0 

    SPRINGFIELD 8.0 

    AGAWAM 7.0 

    EAST HAMPDEN 6.8 

    LONGMEADOW 6.5 

    WILBRAHAM 6.0 

    SOUTHWICK 5.8 

    MONSON 4.5 

    EAST LONGMEADOW 3.5 

    LUDLOW 3.5 

    HAMPDEN 3.3 

    WEST SPRINGFIELD 1.0 

    HAMPSHIRE COUNTY

    AMHERST 7.0 

    WARE 4.5 

    BELCHERTOWN 3.8 

    MIDDLESEX COUNTY

    NATICK 3.0 

    HOPKINTON 1.5 

    ARLINGTON 1.4 

    STOW 1.0 

    PEPPERELL 1.0 

    NORFOLK COUNTY

    MILLIS 3.0 

    QUINCY 1.0 

    TOLLAND COUNTY

    COLUMBIA 7.4 

    WORCESTER COUNTY

    GARDNER 6.0 

    WARREN 5.5 

    DUDLEY 5.0 

    ASHBURNHAM 5.0 

    BARRE 3.5 

    HARDWICK 3.5 

    LEOMINSTER 3.0 

    STURBRIDGE 3.0 

    MILFORD 3.0 

    NORTH GRAFTON 2.0 

    HOLDEN 2.0 

    WORCESTER 1.5 

    ROCHDALE 1.5 

    DOUGLAS 1.5 

    STERLING 1.0 

    LUNENBURG 1.0

    RHODE ISLAND

    KENT COUNTY

    WEST WARWICK 2.0 

    PROVIDENCE COUNTY

    BURRILLVILLE 6.0 

    NORTH FOSTER 3.0 

    SMITHFIELD 3.0 

    NORTH SMITHFIELD 3.1 

    WASHINGTON COUNTY

    HOPE VALLEY 2.0

    MAINE

    ANDROSCOGGIN COUNTY

    LEWISTON 4.5 

    AUBURN 2.0 

    CUMBERLAND COUNTY

    HARRISON 12.2 

    NEW GLOUCESTER 7.0 

    NORTH SEBAGO 7.0 

    RAYMOND 6.3 

    SEBAGO 5.2 

    BRIDGTON 4.5 

    PORTLAND JETPORT 2.2 

    GRAY 1.1 

    YARMOUTH 1.0 

    KENNEBEC COUNTY

    VASSALBORO 2.5 

    OXFORD COUNTY

    OTISFIELD 4.0 

    SUMNER 3.5 

    OTISFIELD 3.0 

    YORK COUNTY

    N BERWICK 7.1 

    STEEP FALLS 5.2 

    BERWICK 3.2

    HOLLIS 2.3 

    NEW HAMPSHIRE

    CARROLL COUNTY

    MADISON 4.5 

    CHESHIRE COUNTY

    RINDGE 12.0 

    ALSTEAD 9.5 

    WESTMORELAND 8.5 

    WINCHESTER 6.0 

    GRAFTON COUNTY

    ALEXANDRIA 4.0 

    BRISTOL 2.8 

    BATH 1.0 

    HILLSBOROUGH COUNTY

    NEW BOSTON 6.5 

    WEARE 5.8 

    MERRIMACK 5.0 

    MILFORD 5.0 

    MERRIMACK 4.5 

    BROOKLINE 1.9 

    NASHUA 1.2

    MERRIMACK COUNTY

    NORTHFIELD 8.0 

    TILTON 7.0 

    BOW 6.0 

    PEMBROKE 3.5 

    CONCORD 3.0 

    ROCKINGHAM COUNTY

    DEERFIELD 6.0 

    HAMPSTEAD 3.5 

    STRAFFORD COUNTY

    STRAFFORD 3.7 

    Published 37 minutes ago | Updated 19 minutes ago

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