Snowfall Totals: How Much Did Your Town Get?

The storm's only half over, but already some areas of New England have received a foot of snow.
Westfield, Massachusetts had received 14 inches of snow as of noon Thursday, while Orange, Massachusetts and Rindge, New Hampshire had seen about 12 inches.
Here's a look at how much snow some other areas have seen so far:
CONNECTICUT
HARTFORD COUNTY
CANTON 9.5
SOUTHINGTON 9.0
FARMINGTON 8.5
BURLINGTON 8.3
MANCHESTER 7.0
NEW BRITAIN 5.5
GRANBY 5.0
WETHERSFIELD 5.0
NORTH GRANBY 5.0
VERNON 2.2
COLLINSVILLE 2.0
GLASTONBURY 2.0
TOLLAND COUNTY
BOLTON 9.0
TOLLAND 9.0
STAFFORDVILLE 8.0
SOMERS 7.5
STAFFORD SPRINGS 6.0
COVENTRY 5.0
ANDOVER 5.0
COLUMBIA 4.9
WINDHAM COUNTY
WOODSTOCK 8.2
POMFRET 8.0
HAMPTON 7.0
WINDHAM 5.8
ASHFORD 5.5
EAST KILLINGLY 5.2
BROOKLYN 5.0
MOOSUP 2.5
MASSACHUSETTS
BRISTOL COUNTY
ATTLEBORO 1.5
ESSEX COUNTY
TOPSFIELD 1.5
FRANKLIN COUNTY
HEATH 9.0
ORANGE 8.0
DEERFIELD 6.8
MONTAGUE 6.0
ASHFIELD 4.5
SOUTH DEERFIELD 2.0
HAMPDEN COUNTY
WESTFIELD 14.0
SPRINGFIELD 8.0
AGAWAM 7.0
EAST HAMPDEN 6.8
LONGMEADOW 6.5
WILBRAHAM 6.0
SOUTHWICK 5.8
MONSON 4.5
EAST LONGMEADOW 3.5
LUDLOW 3.5
HAMPDEN 3.3
WEST SPRINGFIELD 1.0
HAMPSHIRE COUNTY
AMHERST 7.0
WARE 4.5
BELCHERTOWN 3.8
MIDDLESEX COUNTY
NATICK 3.0
HOPKINTON 1.5
ARLINGTON 1.4
STOW 1.0
PEPPERELL 1.0
NORFOLK COUNTY
MILLIS 3.0
QUINCY 1.0
TOLLAND COUNTY
COLUMBIA 7.4
WORCESTER COUNTY
GARDNER 6.0
WARREN 5.5
DUDLEY 5.0
ASHBURNHAM 5.0
BARRE 3.5
HARDWICK 3.5
LEOMINSTER 3.0
STURBRIDGE 3.0
MILFORD 3.0
NORTH GRAFTON 2.0
HOLDEN 2.0
WORCESTER 1.5
ROCHDALE 1.5
DOUGLAS 1.5
STERLING 1.0
LUNENBURG 1.0
RHODE ISLAND
KENT COUNTY
WEST WARWICK 2.0
PROVIDENCE COUNTY
BURRILLVILLE 6.0
NORTH FOSTER 3.0
SMITHFIELD 3.0
NORTH SMITHFIELD 3.1
WASHINGTON COUNTY
HOPE VALLEY 2.0
MAINE
ANDROSCOGGIN COUNTY
LEWISTON 4.5
AUBURN 2.0
CUMBERLAND COUNTY
HARRISON 12.2
NEW GLOUCESTER 7.0
NORTH SEBAGO 7.0
RAYMOND 6.3
SEBAGO 5.2
BRIDGTON 4.5
PORTLAND JETPORT 2.2
GRAY 1.1
YARMOUTH 1.0
KENNEBEC COUNTY
VASSALBORO 2.5
OXFORD COUNTY
OTISFIELD 4.0
SUMNER 3.5
OTISFIELD 3.0
YORK COUNTY
N BERWICK 7.1
STEEP FALLS 5.2
BERWICK 3.2
HOLLIS 2.3
NEW HAMPSHIRE
CARROLL COUNTY
MADISON 4.5
CHESHIRE COUNTY
RINDGE 12.0
ALSTEAD 9.5
WESTMORELAND 8.5
WINCHESTER 6.0
GRAFTON COUNTY
ALEXANDRIA 4.0
BRISTOL 2.8
BATH 1.0
HILLSBOROUGH COUNTY
NEW BOSTON 6.5
WEARE 5.8
MERRIMACK 5.0
MILFORD 5.0
MERRIMACK 4.5
BROOKLINE 1.9
NASHUA 1.2
MERRIMACK COUNTY
NORTHFIELD 8.0
TILTON 7.0
BOW 6.0
PEMBROKE 3.5
CONCORD 3.0
ROCKINGHAM COUNTY
DEERFIELD 6.0
HAMPSTEAD 3.5
STRAFFORD COUNTY
STRAFFORD 3.7