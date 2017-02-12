Snowfall Totals: How Much Has Fallen So Far?

The flakes aren't supposed to stop falling until late Monday, but as of 7 p.m. Sunday, some cities and towns in New England had already received over half a foot of snow.
Lexington, Massachusetts was the high (frozen) water mark, with 6.4 inches. Westminster, Ashburnham, Carlisle, Shelburne and Leverett, Massachusetts, Durham, Maine and Concord and Sandwich, New Hampshire had also received 6 inches or more.
Here's a look at how much snow other areas received. Check back on Monday for more updates.
CONNECTICUT
HARTFORD COUNTY
BURLINGTON 4.8
WINDSOR LOCKS 4.5
GRANBY 4.3
HARTFORD 4.1
AVON 4.1
ENFIELD 4.1
SUFFIELD 4.0
CANTON 4.0
GRANBY 4.0
BERLIN 4.0
WINDSOR 3.8
MANCHESTER 3.7
WETHERSFIELD 3.5
GLASTONBURY 3.3
SOUTHINGTON 3.2
HARTLAND 2.5
TOLLAND COUNTY
SOMERS 4.2
STAFFORDVILLE 4.2
TOLLAND 4.0
ELLINGTON 3.5
COVENTRY 3.3
ANDOVER 3.3
WINDHAM COUNTY
POMFRET 4.4
WOODSTOCK 4.0
KILLINGLY 3.5
STERLING 3.5
BROOKLYN 3.5
CHAPLIN 3.5
EASTFORD 2.8
ASHFORD 2.5
DANIELSON 2.0
MASSACHUSETTS
BRISTOL COUNTY
MANSFIELD 3.3
ATTLEBORO 2.8
TAUNTON 2.0
SWANSEA 2.0
ASSONET 1.0
EAST FREETOWN 1.0
DIGHTON 0.5
ESSEX COUNTY
BOXFORD 5.0
METHUEN 5.0
PEABODY 4.5
HAVERHILL 4.0
TOPSFIELD 4.0
IPSWICH 3.0
BEVERLY 2.5
FRANKLIN COUNTY
SHELBURNE 6.0
LEVERETT 6.0
HEATH 5.3
SHELBURNE FALLS 5.0
LEYDEN 5.0
ORANGE 5.0
ASHFIELD 4.5
ROWE 4.2
DEERFIELD 3.0
HAMPDEN COUNTY
WESTFIELD 4.8
SOUTHWICK 4.8
BLANDFORD 4.5
HAMPDEN 4.4
LONGMEADOW 4.0
LUDLOW 4.0
CHICOPEE 4.0
SPRINGFIELD 3.5
GRANBY 3.2
WALES 3.0
HAMPSHIRE COUNTY
WESTHAMPTON 5.5
AMHERST 5.1
AMHERST 4.0
PLAINFIELD 3.7
BELCHERTOWN 3.5
WARE 3.0
MIDDLESEX COUNTY
LEXINGTON 6.4
CARLISLE 6.0
PEPPERELL 5.7
TEWKSBURY 5.6
BILLERICA 5.5
NORTH READING 5.5
GROTON 5.5
CHELMSFORD 5.5
AYER 5.0
BURLINGTON 5.0
ACTON 5.0
LITTLETON 5.0
CONCORD 4.8
FRAMINGHAM 4.5
WOBURN 4.5
WAYLAND 4.5
WILMINGTON 4.0
NATICK 4.0
HOPKINTON 4.0
DRACUT 4.0
ARLINGTON 3.5
CHELMSFORD 3.3
WEST NEWTON 3.1
LOWELL 3.0
EAST ARLINGTON 3.0
MELROSE 2.5
ASHBY 2.0
NORFOLK COUNTY
NORWOOD 3.6
QUINCY 3.5
MILLIS 3.3
FOXBORO 3.2
WEYMOUTH 2.5
NEEDHAM 2.3
BROOKLINE 2.1
RANDOLPH 2.0
HOLBROOK 1.5
SUFFOLK COUNTY
EAST BOSTON 2.9
CHELSEA 2.9
WORCESTER COUNTY
WESTMINSTER 6.2
ASHBURNHAM 6.0
NORTHBOROUGH 5.4
HUBBARDSTON 5.2
FITCHBURG 5.1
LEOMINSTER 5.0
ASHBURNHAM 5.0
HOLDEN 5.0
LUNENBURG 5.0
RUTLAND 4.6
WARREN 4.5
OXFORD 4.5
LANCASTER 4.5
BOYLSTON 4.4
AUBURN 4.0
NORTH GRAFTON 4.0
STERLING 4.0
SPENCER 4.0
MENDON 3.8
WORCESTER 3.5
BARRE 3.5
WORCESTER 3.5
MILFORD 3.2
STURBRIDGE 2.0
GARDNER 2.0
BALDWINVILLE 1.0
RHODE ISLAND
BRISTOL COUNTY
BARRINGTON 2.3
KENT COUNTY
WARWICK 3.0
GREENE 2.0
PROVIDENCE COUNTY
BURRILLVILLE 4.0
FOSTER 3.9
PROVIDENCE 3.7
PAWTUCKET 3.0
SMITHFIELD 3.0
SCITUATE 1.0
WASHINGTON COUNTY
RICHMOND 3.0
KINGSTOWN 2.8
SAUNDERSTOWN 1.8
WESTERLY 1.5
MAINE
ANDROSCOGGIN COUNTY
DURHAM 6.0
POLAND 3.5
LISBON 1.1
CUMBERLAND COUNTY
GRAY 4.8
PORTLAND JETPORT 4.2
YARMOUTH 4.2
WINDHAM 4.0
BRIDGTON 4.0
WESTBROOK 2.8
OXFORD COUNTY
BRYANT POND 3.0
SOMERSET COUNTY
SANDY RIVER 3.0
YORK COUNTY
KENNEBUNK 3.0
HOLLIS 2.8
RUIN CORNER 2.5
WEST NEWFIELD 2.0
NEW HAMPSHIRE
BELKNAP COUNTY
MEREDITH 3.6
SANBORNTON 3.0
LACONIA 3.0
CARROLL COUNTY
SANDWICH 6.1
MADISON 2.0
CHESHIRE COUNTY
MARLBOROUGH 4.0
RINDGE 3.0
SWANZEY 2.5
COOS COUNTY
RANDOLPH 3.0
GRAFTON COUNTY
BRISTOL 2.4
HILLSBOROUGH COUNTY
NASHUA 5.1
WEARE 4.0
BROOKLINE 4.0
NEW BOSTON 3.8
MERRIMACK COUNTY
CONCORD 6.0
PENACOOK 3.8
HENNIKER 3.8
TILTON 3.0
ROCKINGHAM COUNTY
EXETER 4.8
GREENLAND 3.8
HAMPSTEAD 1.7
STRAFFORD COUNTY
STRAFFORD 4.0
ROCHESTER 2.5
SULLIVAN COUNTY
CROYDON 4.0