Snowfall Totals: How Much Has Fallen So Far? | NECN
WEATHER ALERT: 
School Closings, Delays
logo_necn_2x
Connecticut|Maine|Massachusetts|New Hampshire|Rhode Island|Vermont

Snowfall Totals: How Much Has Fallen So Far?

Some areas had already received half a foot of snow by Sunday night

    processing...

    NEWSLETTERS

    Privacy policy | More Newsletters
    WxManPete

    The flakes aren't supposed to stop falling until late Monday, but as of 7 p.m. Sunday, some cities and towns in New England had already received over half a foot of snow.

    Lexington, Massachusetts was the high (frozen) water mark, with 6.4 inches. Westminster, Ashburnham, Carlisle, Shelburne and Leverett, Massachusetts, Durham, Maine and Concord and Sandwich, New Hampshire had also received 6 inches or more.

    Here's a look at how much snow other areas received. Check back on Monday for more updates.

    CONNECTICUT 

    HARTFORD COUNTY

    BURLINGTON 4.8 

    WINDSOR LOCKS 4.5

    GRANBY 4.3 

    HARTFORD 4.1 

    AVON 4.1 

    ENFIELD 4.1 

    SUFFIELD 4.0 

    CANTON 4.0 

    GRANBY 4.0 

    BERLIN 4.0 

    WINDSOR 3.8 

    MANCHESTER 3.7 

    WETHERSFIELD 3.5 

    GLASTONBURY 3.3 

    SOUTHINGTON 3.2 

    HARTLAND 2.5 

    TOLLAND COUNTY

    SOMERS 4.2 

    STAFFORDVILLE 4.2 

    TOLLAND 4.0 

    ELLINGTON 3.5 

    COVENTRY 3.3 

    ANDOVER 3.3 

    WINDHAM COUNTY

    POMFRET 4.4 

    WOODSTOCK 4.0 

    KILLINGLY 3.5 

    STERLING 3.5 

    BROOKLYN 3.5 

    CHAPLIN 3.5 

    EASTFORD 2.8 

    ASHFORD 2.5 

    DANIELSON 2.0 

    MASSACHUSETTS

    BRISTOL COUNTY

    MANSFIELD 3.3 

    ATTLEBORO 2.8 

    TAUNTON 2.0 

    SWANSEA 2.0 

    ASSONET 1.0 

    EAST FREETOWN 1.0

    DIGHTON 0.5 

    ESSEX COUNTY

    BOXFORD 5.0 

    METHUEN 5.0

    PEABODY 4.5 

    HAVERHILL 4.0 

    TOPSFIELD 4.0 

    IPSWICH 3.0 

    BEVERLY 2.5 

    FRANKLIN COUNTY

    SHELBURNE 6.0 

    LEVERETT 6.0 

    HEATH 5.3 

    SHELBURNE FALLS 5.0 

    LEYDEN 5.0 

    ORANGE 5.0 

    ASHFIELD 4.5 

    ROWE 4.2 

    DEERFIELD 3.0 

    HAMPDEN COUNTY

    WESTFIELD 4.8 

    SOUTHWICK 4.8 

    BLANDFORD 4.5 

    HAMPDEN 4.4 

    LONGMEADOW 4.0 

    LUDLOW 4.0 

    CHICOPEE 4.0 

    SPRINGFIELD 3.5 

    GRANBY 3.2 

    WALES 3.0 

    HAMPSHIRE COUNTY

    WESTHAMPTON 5.5 

    AMHERST 5.1 

    AMHERST 4.0 

    PLAINFIELD 3.7 

    BELCHERTOWN 3.5 

    WARE 3.0 

    MIDDLESEX COUNTY

    LEXINGTON 6.4 

    CARLISLE 6.0 

    PEPPERELL 5.7 

    TEWKSBURY 5.6 

    BILLERICA 5.5 

    NORTH READING 5.5 

    GROTON 5.5 

    CHELMSFORD 5.5 

    AYER 5.0 

    BURLINGTON 5.0 

    ACTON 5.0 

    LITTLETON 5.0 

    CONCORD 4.8 

    FRAMINGHAM 4.5 

    WOBURN 4.5 

    WAYLAND 4.5 

    WILMINGTON 4.0

    NATICK 4.0 

    HOPKINTON 4.0 

    DRACUT 4.0 

    ARLINGTON 3.5 

    CHELMSFORD 3.3 

    WEST NEWTON 3.1 

    LOWELL 3.0 

    EAST ARLINGTON 3.0 

    MELROSE 2.5 

    ASHBY 2.0 

    NORFOLK COUNTY

    NORWOOD 3.6 

    QUINCY 3.5 

    MILLIS 3.3 

    FOXBORO 3.2 

    WEYMOUTH 2.5 

    NEEDHAM 2.3 

    BROOKLINE 2.1

    RANDOLPH 2.0 

    HOLBROOK 1.5 

    SUFFOLK COUNTY

    EAST BOSTON 2.9 

    CHELSEA 2.9 

    WORCESTER COUNTY

    WESTMINSTER 6.2 

    ASHBURNHAM 6.0 

    NORTHBOROUGH 5.4 

    HUBBARDSTON 5.2 

    FITCHBURG 5.1 

    LEOMINSTER 5.0 

    ASHBURNHAM 5.0 

    HOLDEN 5.0 

    LUNENBURG 5.0 

    RUTLAND 4.6 

    WARREN 4.5 

    OXFORD 4.5 

    LANCASTER 4.5 

    BOYLSTON 4.4 

    AUBURN 4.0 

    NORTH GRAFTON 4.0 

    STERLING 4.0 

    SPENCER 4.0 

    MENDON 3.8

    WORCESTER 3.5 

    BARRE 3.5 

    WORCESTER 3.5 

    MILFORD 3.2 

    STURBRIDGE 2.0 

    GARDNER 2.0 

    BALDWINVILLE 1.0 

    RHODE ISLAND

    BRISTOL COUNTY

    BARRINGTON 2.3

    KENT COUNTY

    WARWICK 3.0 

    GREENE 2.0

    PROVIDENCE COUNTY

    BURRILLVILLE 4.0 

    FOSTER 3.9 

    PROVIDENCE 3.7 

    PAWTUCKET 3.0 

    SMITHFIELD 3.0 

    SCITUATE 1.0 

    WASHINGTON COUNTY

    RICHMOND 3.0 

    KINGSTOWN 2.8 

    SAUNDERSTOWN 1.8 

    WESTERLY 1.5 

    MAINE

    ANDROSCOGGIN COUNTY

    DURHAM 6.0 

    POLAND 3.5 

    LISBON 1.1 

    CUMBERLAND COUNTY

    GRAY 4.8 

    PORTLAND JETPORT 4.2 

    YARMOUTH 4.2 

    WINDHAM 4.0 

    BRIDGTON 4.0 

    WESTBROOK 2.8 

    OXFORD COUNTY

    BRYANT POND 3.0 

    SOMERSET COUNTY

    SANDY RIVER 3.0 

    YORK COUNTY

    KENNEBUNK 3.0 

    HOLLIS 2.8 

    RUIN CORNER 2.5 

    WEST NEWFIELD 2.0 

    NEW HAMPSHIRE

    BELKNAP COUNTY

    MEREDITH 3.6 

    SANBORNTON 3.0 

    LACONIA 3.0 

    CARROLL COUNTY

    SANDWICH 6.1 

    MADISON 2.0

    CHESHIRE COUNTY

    MARLBOROUGH 4.0 

    RINDGE 3.0 

    SWANZEY 2.5 

    COOS COUNTY

    RANDOLPH 3.0 

    GRAFTON COUNTY

    BRISTOL 2.4 

    HILLSBOROUGH COUNTY

    NASHUA 5.1 

    WEARE 4.0 

    BROOKLINE 4.0 

    NEW BOSTON 3.8 

    MERRIMACK COUNTY

    CONCORD 6.0 

    PENACOOK 3.8 

    HENNIKER 3.8 

    TILTON 3.0 

    ROCKINGHAM COUNTY

    EXETER 4.8 

    GREENLAND 3.8 

    HAMPSTEAD 1.7 

    STRAFFORD COUNTY

    STRAFFORD 4.0 

    ROCHESTER 2.5 

    SULLIVAN COUNTY

    CROYDON 4.0 

    Published 2 hours ago

    Get the latest from necn anywhere, anytime

    • Download the App

      Available for IOS and Android
    Connect With Us
    AdChoices