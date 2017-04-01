Snowfall Totals for April Fools' Day Storm: How Much So Far

It's no joke: New Englanders are being hit by a messy storm that's bringing snow, sleet and rain to many this April Fools' Day.
Although most will only see a few inches of snow, mixed in with sleet and rain, some could see up to a foot of snow in central New Hampshire and parts of Vermont and Maine.
Here's a look at how much snow other areas have seen:
CONNECTICUT:
HARTFORD COUNTY
NORTH GRANBY 1.8
WINDSOR LOCKS 1.5
BURLINGTON 1.5
TOLLAND COUNTY
STAFFORDVILLE 1.0
TOLLAND 1.0
MASSACHUSETTS:
ESSEX COUNTY
HAVERHILL 5.0
METHUEN 3.8
TOPSFIELD 3.2
IPSWICH 2.0
FRANKLIN COUNTY
ASHFIELD 6.0
HEATH 4.5
ROWE 3.0
HAMPDEN COUNTY
CHESTER 3.0
BLANDFORD 1.0
HAMPSHIRE COUNTY
CHESTERFIELD 4.0
PLAINFIELD 3.1
WORTHINGTON 2.7
WARE 1.5
PLAINFIELD 1.1
CHESTER 1.0
MIDDLESEX COUNTY
PEPPERELL 5.5
ASHBY 5.0
GROTON 4.3
NORTH CHELMSFORD 4.0
CARLISLE 3.0
DRACUT 3.0
ACTON 2.6
SUDBURY 2.5
TEWKSBURY 2.5
LEXINGTON 2.4
CAELISLE 2.2
SHIRLEY 2.1
NORTH READING 1.8
TYNGSBORO 1.5
AYER
SUFFOLK COUNTY
BOSTON 1.1
SOUTH BOSTON 1.0
WORCESTER COUNTY
NORTH ASHBURNHAM 6.5
ASHBURNHAM 6.5
STERLING 5.5
GARDNER 5.5
HOLDEN 5.0
LEOMINSTER 4.7
RUTLAND 4.5
BARRE 4.5
BALDWINVILLE 4.0
BOYLSTON 2.8
AUBURN 2.1
NORTHBOROUGH 2.0
WORCESTER 1.5
LUNENBURG 1.5
SPENCER 1.0
MAINE:
ANDROSCOGGIN COUNTY
POLAND 7.8
AUBURN 7.0
LEWISTON 6.0
DURHAM 5.4
GREENE 5.0
LISBON FALLS 4.5
MINOT 4.0
LIVERMORE FALLS 3.0
WINTHROP 3.0
LISBON 3.0
CUMBERLAND COUNTY
SCARBOROUGH 14.0
NORTH WINDHAM 10.4
BRIDGTON 10.3
NORTH SEBAGO 10.0
GORHAM 10.0
CUMBERLAND CENTER 9.9
STANDISH 9.5
GRAY - NWS OFFICE 9.3
GORHAM 9.0
SOUTH WINDHAM 9.0
PORTLAND JETPORT 8.7
NORTH YARMOUTH 8.0
SEBAGO 8.0
PORTLAND 8.0
YARMOUTH 8.0
FALMOUTH 7.8
NEW GLOUCESTER 7.1
WINDHAM 7.0
FREEPORT 6.5
WESTBROOK 6.2
FRANKLIN COUNTY
JAY 4.0
TEMPLE 3.3
FARMINGTON 2.0
NEW SHARON 2.0
KENNEBEC COUNTY
LITCHFIELD 5.0
WAYNE 2.2
WINTHROP 1.7
SIDNEY 1.5
WINDSOR 1.2
MOUNT VERNON 1.0
KNOX COUNTY
HOPE 2.0
UNION 1.5
APPLETON 1.2
ROCKPORT 1.2
LINCOLN COUNTY
DRESDEN 3.4
TREVETT 2.3
BRISTOL 2.0
OXFORD COUNTY
GREENWOOD 10.0
BETHEL 6.5
OTISFIELD 6.4
ANDOVER 4.5
SUMNER 3.5
SAGADAHOC COUNTY
TOPSHAM 7.0
PHIPPSBURG 3.0
RICHMOND 1.0
YORK COUNTY
STEEP FALLS 11.5
HOLLIS 11.0
BUXTON 10.0
LEBANON 10.0
NEWFIELD 7.5
CAPE NEDDICK 6.8
KENNEBUNK 6.5
BIDDEFORD 3.5
NEW HAMPSHIRE:
BELKNAP COUNTY
MEREDITH 12.0
LACONIA 9.0
LAKEPORT 8.0
CARROLL COUNTY
5 E CENTER SANDWICH 11.4
1 SE JACKSON 10.3
INTERVALE 10.0
NORTH CONWAY 9.5
WOLFEBORO BAY 8.5
OSSIPEE 8.5
WOLFEBORO 7.7
MOULTONBOROUGH 5.0
CHESHIRE COUNTY
JAFFREY SILVERRANCH 7.9
WESTMORELAND 5.0
SWANZEY 5.0
KEENE 4.8
COOS COUNTY
PINKHAM NOTCH 8.5
BERLIN 8.0
NORTH STRATFORD 6.0
COLEBROOK 3.5
GRAFTON COUNTY
ALEXANDRIA 14.0
2 NNE BRIDGWATER 13.0
ASHLAND 10.5
CANAAN 9.0
HAVERHILL 7.6
BATH 3.0
HILLSBOROUGH COUNTY
HILLSBOROUGH 13.0
MERRIMACK 7.8
EAST MILFORD 6.0
NEW BOSTON 6.0
HUDSON 5.2
MANCHESTER AIRPORT 2.0
MERRIMACK COUNTY
HENNIKER 14.5
HOOKSETT 13.0
BOW 12.0
CONCORD 12.0
PENACOOK 10.7
PEMBROKE 10.0
ROCKINGHAM COUNTY
STRATHAM 11.0
WEST HAMPSTEAD 10.0
KINGSTON 9.2
EPPING 8.8
DERRY 8.0
GREELAND 7.7
BRENTWOOD 7.5
FREMONT 7.0
EXETER 6.0
EAST KINGSTON 5.5
NEWTON 5.5
STRAFFORD COUNTY
3 N STRAFFORD 10.0
ROLLINGSFORD 7.0
DURHAM 6.5
ROCHESTER 6.0
SULLIVAN COUNTY
WASHINGTON 16.5
CORNISH 14.0
ACWORTH 11.0
CLAREMONT 10.0
More to come