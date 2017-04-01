Snowfall Totals for April Fools' Day Storm: How Much So Far | NECN
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Snowfall Totals for April Fools' Day Storm: How Much So Far

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    Rick Barber
    Seven inches of snow so far in Ogunquit, Maine

    It's no joke: New Englanders are being hit by a messy storm that's bringing snow, sleet and rain to many this April Fools' Day.

    Although most will only see a few inches of snow, mixed in with sleet and rain, some could see up to a foot of snow in central New Hampshire and parts of Vermont and Maine.

    Here's a look at how much snow other areas have seen:

    CONNECTICUT:

    HARTFORD COUNTY

    NORTH GRANBY 1.8

    WINDSOR LOCKS 1.5

    BURLINGTON 1.5

    TOLLAND COUNTY

    STAFFORDVILLE 1.0

    TOLLAND 1.0

    MASSACHUSETTS:

    ESSEX COUNTY

    HAVERHILL 5.0

    METHUEN 3.8

    TOPSFIELD 3.2

    IPSWICH 2.0

    FRANKLIN COUNTY

    ASHFIELD 6.0

    HEATH 4.5

    ROWE 3.0

    HAMPDEN COUNTY

    CHESTER 3.0

    BLANDFORD 1.0

    HAMPSHIRE COUNTY

    CHESTERFIELD 4.0

    PLAINFIELD 3.1

    WORTHINGTON 2.7

    WARE 1.5

    PLAINFIELD 1.1

    CHESTER 1.0

    MIDDLESEX COUNTY

    PEPPERELL 5.5

    ASHBY 5.0

    GROTON 4.3

    NORTH CHELMSFORD 4.0

    CARLISLE 3.0

    DRACUT 3.0

    ACTON 2.6

    SUDBURY 2.5

    TEWKSBURY 2.5

    LEXINGTON 2.4

    CAELISLE 2.2

    SHIRLEY 2.1

    NORTH READING 1.8

    TYNGSBORO 1.5

    AYER

    SUFFOLK COUNTY

    BOSTON 1.1

    SOUTH BOSTON 1.0

    WORCESTER COUNTY

    NORTH ASHBURNHAM 6.5

    ASHBURNHAM 6.5

    STERLING 5.5

    GARDNER 5.5

    HOLDEN 5.0

    LEOMINSTER 4.7

    RUTLAND 4.5

    BARRE 4.5

    BALDWINVILLE 4.0

    BOYLSTON 2.8

    AUBURN 2.1

    NORTHBOROUGH 2.0

    WORCESTER 1.5

    LUNENBURG 1.5

    SPENCER 1.0

    MAINE:

    ANDROSCOGGIN COUNTY

    POLAND 7.8

    AUBURN 7.0

    LEWISTON 6.0

    DURHAM 5.4

    GREENE 5.0

    LISBON FALLS 4.5

    MINOT 4.0

    LIVERMORE FALLS 3.0

    WINTHROP 3.0

    LISBON 3.0

    CUMBERLAND COUNTY

    SCARBOROUGH 14.0

    NORTH WINDHAM 10.4

    BRIDGTON 10.3

    NORTH SEBAGO 10.0

    GORHAM 10.0

    CUMBERLAND CENTER 9.9

    STANDISH 9.5

    GRAY - NWS OFFICE 9.3

    GORHAM 9.0

    SOUTH WINDHAM 9.0

    PORTLAND JETPORT 8.7

    NORTH YARMOUTH 8.0

    SEBAGO 8.0

    PORTLAND 8.0

    YARMOUTH 8.0

    FALMOUTH 7.8

    NEW GLOUCESTER 7.1

    WINDHAM 7.0

    FREEPORT 6.5

    WESTBROOK 6.2

    FRANKLIN COUNTY

    JAY 4.0

    TEMPLE 3.3

    FARMINGTON 2.0

    NEW SHARON 2.0

    KENNEBEC COUNTY

    LITCHFIELD 5.0

    WAYNE 2.2

    WINTHROP 1.7

    SIDNEY 1.5

    WINDSOR 1.2

    MOUNT VERNON 1.0

    KNOX COUNTY

    HOPE 2.0

    UNION 1.5

    APPLETON 1.2

    ROCKPORT 1.2

    LINCOLN COUNTY

    DRESDEN 3.4

    TREVETT 2.3

    BRISTOL 2.0

    OXFORD COUNTY

    GREENWOOD 10.0

    BETHEL 6.5

    OTISFIELD 6.4

    ANDOVER 4.5

    SUMNER 3.5

    SAGADAHOC COUNTY

    TOPSHAM 7.0

    PHIPPSBURG 3.0

    RICHMOND 1.0

    YORK COUNTY

    STEEP FALLS 11.5

    HOLLIS 11.0

    BUXTON 10.0

    LEBANON 10.0

    NEWFIELD 7.5

    CAPE NEDDICK 6.8

    KENNEBUNK 6.5

    BIDDEFORD 3.5

    NEW HAMPSHIRE:

    BELKNAP COUNTY

    MEREDITH 12.0

    LACONIA 9.0

    LAKEPORT 8.0

    CARROLL COUNTY

    5 E CENTER SANDWICH 11.4

    1 SE JACKSON 10.3

    INTERVALE 10.0

    NORTH CONWAY 9.5

    WOLFEBORO BAY 8.5

    OSSIPEE 8.5

    WOLFEBORO 7.7

    MOULTONBOROUGH 5.0

    CHESHIRE COUNTY

    JAFFREY SILVERRANCH 7.9

    WESTMORELAND 5.0

    SWANZEY 5.0

    KEENE 4.8

    COOS COUNTY

    PINKHAM NOTCH 8.5

    BERLIN 8.0

    NORTH STRATFORD 6.0

    COLEBROOK 3.5

    GRAFTON COUNTY

    ALEXANDRIA 14.0

    2 NNE BRIDGWATER 13.0

    ASHLAND 10.5

    CANAAN 9.0

    HAVERHILL 7.6

    BATH 3.0

    HILLSBOROUGH COUNTY

    HILLSBOROUGH 13.0

    MERRIMACK 7.8

    EAST MILFORD 6.0

    NEW BOSTON 6.0

    HUDSON 5.2

    MANCHESTER AIRPORT 2.0

    MERRIMACK COUNTY

    HENNIKER 14.5

    HOOKSETT 13.0

    BOW 12.0

    CONCORD 12.0

    PENACOOK 10.7

    PEMBROKE 10.0

    ROCKINGHAM COUNTY

    STRATHAM 11.0

    WEST HAMPSTEAD 10.0

    KINGSTON 9.2

    EPPING 8.8

    DERRY 8.0

    GREELAND 7.7

    BRENTWOOD 7.5

    FREMONT 7.0

    EXETER 6.0

    EAST KINGSTON 5.5

    NEWTON 5.5

    STRAFFORD COUNTY

    3 N STRAFFORD 10.0

    ROLLINGSFORD 7.0

    DURHAM 6.5

    ROCHESTER 6.0

    SULLIVAN COUNTY

    WASHINGTON 16.5

    CORNISH 14.0

    ACWORTH 11.0

    CLAREMONT 10.0

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    Published 2 hours ago | Updated 11 minutes ago
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