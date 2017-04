Snowfall Totals for April Fools' Day Storm: How Much So Far

Seven inches of snow so far in Ogunquit, Maine

It's no joke: New Englanders are being hit by a messy storm that's bringing snow, sleet and rain to many this April Fools' Day.

Although most will only see a few inches of snow, mixed in with sleet and rain, some could see up to a foot of snow in central New Hampshire and parts of Vermont and Maine.

Here's a look at how much snow other areas have seen:

CONNECTICUT:

HARTFORD COUNTY

NORTH GRANBY 1.8

WINDSOR LOCKS 1.5

BURLINGTON 1.5

TOLLAND COUNTY

STAFFORDVILLE 1.0

TOLLAND 1.0

MASSACHUSETTS:

ESSEX COUNTY

HAVERHILL 5.0

METHUEN 3.8

TOPSFIELD 3.2

IPSWICH 2.0

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD 6.0

HEATH 4.5

ROWE 3.0

HAMPDEN COUNTY

CHESTER 3.0

BLANDFORD 1.0

HAMPSHIRE COUNTY

CHESTERFIELD 4.0

PLAINFIELD 3.1

WORTHINGTON 2.7

WARE 1.5

PLAINFIELD 1.1

CHESTER 1.0

MIDDLESEX COUNTY

PEPPERELL 5.5

ASHBY 5.0

GROTON 4.3

NORTH CHELMSFORD 4.0

CARLISLE 3.0

DRACUT 3.0

ACTON 2.6

SUDBURY 2.5

TEWKSBURY 2.5

LEXINGTON 2.4

CAELISLE 2.2

SHIRLEY 2.1

NORTH READING 1.8

TYNGSBORO 1.5

AYER

SUFFOLK COUNTY

BOSTON 1.1

SOUTH BOSTON 1.0

WORCESTER COUNTY

NORTH ASHBURNHAM 6.5

ASHBURNHAM 6.5

STERLING 5.5

GARDNER 5.5

HOLDEN 5.0

LEOMINSTER 4.7

RUTLAND 4.5

BARRE 4.5

BALDWINVILLE 4.0

BOYLSTON 2.8

AUBURN 2.1

NORTHBOROUGH 2.0

WORCESTER 1.5

LUNENBURG 1.5

SPENCER 1.0

MAINE:

ANDROSCOGGIN COUNTY

POLAND 7.8

AUBURN 7.0

LEWISTON 6.0

DURHAM 5.4

GREENE 5.0

LISBON FALLS 4.5

MINOT 4.0

LIVERMORE FALLS 3.0

WINTHROP 3.0

LISBON 3.0

CUMBERLAND COUNTY

SCARBOROUGH 14.0

NORTH WINDHAM 10.4

BRIDGTON 10.3

NORTH SEBAGO 10.0

GORHAM 10.0

CUMBERLAND CENTER 9.9

STANDISH 9.5

GRAY - NWS OFFICE 9.3

GORHAM 9.0

SOUTH WINDHAM 9.0

PORTLAND JETPORT 8.7

NORTH YARMOUTH 8.0

SEBAGO 8.0

PORTLAND 8.0

YARMOUTH 8.0

FALMOUTH 7.8

NEW GLOUCESTER 7.1

WINDHAM 7.0

FREEPORT 6.5

WESTBROOK 6.2

FRANKLIN COUNTY

JAY 4.0

TEMPLE 3.3

FARMINGTON 2.0

NEW SHARON 2.0

KENNEBEC COUNTY

LITCHFIELD 5.0

WAYNE 2.2

WINTHROP 1.7

SIDNEY 1.5

WINDSOR 1.2

MOUNT VERNON 1.0

KNOX COUNTY

HOPE 2.0

UNION 1.5

APPLETON 1.2

ROCKPORT 1.2

LINCOLN COUNTY

DRESDEN 3.4

TREVETT 2.3

BRISTOL 2.0

OXFORD COUNTY

GREENWOOD 10.0

BETHEL 6.5

OTISFIELD 6.4

ANDOVER 4.5

SUMNER 3.5

SAGADAHOC COUNTY

TOPSHAM 7.0

PHIPPSBURG 3.0

RICHMOND 1.0

YORK COUNTY

STEEP FALLS 11.5

HOLLIS 11.0

BUXTON 10.0

LEBANON 10.0

NEWFIELD 7.5

CAPE NEDDICK 6.8

KENNEBUNK 6.5

BIDDEFORD 3.5

NEW HAMPSHIRE:

BELKNAP COUNTY

MEREDITH 12.0

LACONIA 9.0

LAKEPORT 8.0

CARROLL COUNTY

5 E CENTER SANDWICH 11.4

1 SE JACKSON 10.3

INTERVALE 10.0

NORTH CONWAY 9.5

WOLFEBORO BAY 8.5

OSSIPEE 8.5

WOLFEBORO 7.7

MOULTONBOROUGH 5.0

CHESHIRE COUNTY

JAFFREY SILVERRANCH 7.9

WESTMORELAND 5.0

SWANZEY 5.0

KEENE 4.8

COOS COUNTY

PINKHAM NOTCH 8.5

BERLIN 8.0

NORTH STRATFORD 6.0

COLEBROOK 3.5

GRAFTON COUNTY

ALEXANDRIA 14.0

2 NNE BRIDGWATER 13.0

ASHLAND 10.5

CANAAN 9.0

HAVERHILL 7.6

BATH 3.0

HILLSBOROUGH COUNTY

HILLSBOROUGH 13.0

MERRIMACK 7.8

EAST MILFORD 6.0

NEW BOSTON 6.0

HUDSON 5.2

MANCHESTER AIRPORT 2.0

MERRIMACK COUNTY

HENNIKER 14.5

HOOKSETT 13.0

BOW 12.0

CONCORD 12.0

PENACOOK 10.7

PEMBROKE 10.0

ROCKINGHAM COUNTY

STRATHAM 11.0

WEST HAMPSTEAD 10.0

KINGSTON 9.2

EPPING 8.8

DERRY 8.0

GREELAND 7.7

BRENTWOOD 7.5

FREMONT 7.0

EXETER 6.0

EAST KINGSTON 5.5

NEWTON 5.5

STRAFFORD COUNTY

3 N STRAFFORD 10.0

ROLLINGSFORD 7.0

DURHAM 6.5

ROCHESTER 6.0

SULLIVAN COUNTY

WASHINGTON 16.5

CORNISH 14.0

ACWORTH 11.0

CLAREMONT 10.0

More to come