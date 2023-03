Snowfall Totals Map: 1 Inch of Snow for Some, 3 Feet for Others

It was a fine line between being buried under three feet of snow and seeing mostly rain on Tuesday. Some areas of Massachusetts saw only an inch of snow, while others -- like tiny Colrain in the northwestern part of the state -- saw piles of it.

More rain than snow fell in Greater Boston, but significant snowfall collected around inland communities in Massachusetts, Vermon and New Hampshire.

The northern Berkshires, the Worcester hills and northern New England got the most snow, with some communities surpassing 30 inches. Snowfall rates will range about an inch per hour through the mid-afternoon Wednesday but will slowly maintain rates of over half an inch per hour. Boston will see snowfall rates around half an inch that will slowly decrease.

PHOTOS: Nor'easter Drops Snow Across New England

Get New England news, weather forecasts and entertainment stories to your inbox. Sign up for NECN newsletters.

How much snow's fallen where you are? Here's a map that you can explore:

NBC10 Boston

Here were the latest snowfall major totals according to reports gathered by the National Weather Service, as of around 5:30 a.m. on Wednesday.

Time of Report Municipality Inches of Snow 08:30 pm EDT - 3/14/2023 MARLBORO, VT 36 05:00 pm EDT - 3/14/2023 COLRAIN, MA 36 07:00 pm EDT - 3/14/2023 ROWE, MA 35 06:48 pm EDT - 3/14/2023 2 WNW PETERBOROUGH, NH 35 06:00 pm EDT - 3/14/2023 5 NW READSBORO, VT 34.9 05:20 pm EDT - 3/14/2023 HAWLEY, MA 33 04:22 pm EDT - 3/14/2023 1 E GREENVILLE, NH 33 03:30 pm EDT - 3/14/2023 2 NNE MARLBORO, VT 32.4 05:28 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE PLAINFIELD, MA 32 04:45 pm EDT - 3/14/2023 WINDSOR, MA 31 11:21 pm EDT - 3/14/2023 LANDGROVE, VT 30.4 06:00 pm EDT - 3/14/2023 BENNINGTON, NH 30 05:00 pm EDT - 3/14/2023 2 S CHESTER, MA 29 07:00 pm EDT - 3/14/2023 ASHBY, MA 29 03:59 pm EDT - 3/14/2023 3 WNW PETERBOROUGH, NH 29 04:36 pm EDT - 3/14/2023 ANTRIM, NH 28.5 12:05 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW WILMINGTON, VT 28 12:00 pm EDT - 3/14/2023 WILMINGTON, VT 28 08:30 pm EDT - 3/14/2023 3 N AUSTERLITZ, NY 27.8 09:24 pm EDT - 3/14/2023 1 SE PAXTON, MA 27.5 11:36 pm EDT - 3/14/2023 HANCOCK, MA 27 06:00 pm EDT - 3/14/2023 WASHINGTON, NH 27 07:42 pm EDT - 3/14/2023 2 N FRANCESTOWN, NH 27 06:20 pm EDT - 3/14/2023 WESTON, VT 27 12:32 pm EDT - 3/14/2023 1 SE CHESTERFIELD, MA 26.5 07:00 pm EDT - 3/14/2023 1 WSW ASHBURNHAM, MA 26.5 07:10 pm EDT - 3/14/2023 ASHBURNHAM, MA 26.4 04:30 pm EDT - 3/14/2023 2 ESE WINHALL, VT 26 06:06 pm EDT - 3/14/2023 4 NW ASHBURNHAM, MA 26 03:35 pm EDT - 3/14/2023 2 SSW PRINCETON, MA 26 02:43 pm EDT - 3/14/2023 2 SW ASHBY, MA 25.8 06:00 pm EDT - 3/14/2023 AUSTERLITZ, NY 24.8 04:30 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE ARLINGTON, VT 24.3 10:00 am EDT - 3/14/2023 SAVOY, MA 24 08:59 am EDT - 3/14/2023 1 E PLAINFIELD, MA 24 07:18 pm EDT - 3/14/2023 BECKET, MA 24 06:15 pm EDT - 3/14/2023 OTIS, MA 24 03:55 pm EDT - 3/14/2023 GREENVILLE, NH 24 09:29 pm EDT - 3/14/2023 NEW LONDON, NH 24 05:14 pm EDT - 3/14/2023 2 S NEW IPSWICH, NH 24 06:25 pm EDT - 3/14/2023 1 SE HUBBARDSTON, MA 24 04:41 pm EDT - 3/14/2023 1 SW GARDNER, MA 24 10:22 am EDT - 3/14/2023 NEWFANE, VT 24 06:10 pm EDT - 3/14/2023 PAXTON, MA 24 03:46 pm EDT - 3/14/2023 3 W MARLOW, NH 24 07:17 pm EDT - 3/14/2023 2 ENE SHREWSBURY, VT 23.2 10:00 pm EDT - 3/14/2023 3 S SANDISFIELD, MA 23.1 01:07 pm EDT - 3/14/2023 2 N PERU, VT 23 06:00 pm EDT - 3/14/2023 CLARKSBURG, MA 23 01:45 pm EDT - 3/14/2023 1 W WESTMINSTER, MA 23 12:40 pm EDT - 3/14/2023 1 W ASHBURNHAM, MA 23 06:30 pm EDT - 3/14/2023 BRATTLEBORO, VT 23 04:57 pm EDT - 3/14/2023 4 SSW LEOMINSTER, MA 23 09:48 pm EDT - 3/14/2023 2 NNE PITTSFIELD, MA 22.5 08:53 pm EDT - 3/14/2023 2 WNW WALTHAM, VT 22.5 06:53 pm EDT - 3/14/2023 2 N ACWORTH, NH 22.5 06:30 pm EDT - 3/14/2023 CROWN POINT, NY 22 09:41 am EDT - 3/14/2023 HEATH, MA 22 01:13 pm EDT - 3/14/2023 GOSHEN, MA 22 03:10 pm EDT - 3/14/2023 3 N AUSTERLITZ, NY 21.8 07:00 pm EDT - 3/14/2023 BECKET, MA 21.5 10:06 pm EDT - 3/14/2023 2 NE NEWPORT, NH 21.5 09:00 am EDT - 3/14/2023 WINDHAM, VT 21.4 09:00 am EDT - 3/14/2023 6 W WEST BRATTLEBORO, VT 21.4 08:00 am EDT - 3/14/2023 2 NNE MARLBORO, VT 21.4 09:33 am EDT - 3/14/2023 3 ENE WINDSOR, MA 21 10:30 pm EDT - 3/14/2023 BERLIN, NY 21 04:00 pm EDT - 3/14/2023 TEMPLETON, MA 21 07:00 pm EDT - 3/14/2023 2 ENE PITTSFIELD, MA 20.5 06:12 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE FITCHBURG, MA 20.4 12:06 am EDT - 3/15/2023 PITTSFIELD, MA 20 06:16 pm EDT - 3/14/2023 HARTFORD, NY 20 06:26 pm EDT - 3/14/2023 GRANVILLE, NY 20 06:00 pm EDT - 3/14/2023 2 E SOUTH SHAFTSBURY, VT 20 08:49 pm EDT - 3/14/2023 ADAMS, MA 20 12:11 pm EDT - 3/14/2023 3 SE LEMPSTER, NH 20 05:17 pm EDT - 3/14/2023 2 NNE NEWPORT, NH 20 07:03 pm EDT - 3/14/2023 MT. HOLLY, VT 20 09:49 am EDT - 3/14/2023 2 N EAST DOVER, VT 20 12:37 pm EDT - 3/14/2023 3 NE PRINCETON, MA 20 12:30 am EDT - 3/15/2023 WOLFEBORO, NH 19.6 06:09 pm EDT - 3/14/2023 1 NE FITCHBURG AP, MA 19.4 12:07 pm EDT - 3/14/2023 2 NNW STERLING, MA 19.3 05:58 pm EDT - 3/14/2023 1 NE LUNENBURG, MA 19.1 03:55 pm EDT - 3/14/2023 1 W DANBY FOUR CORNERS, VT 19 07:00 pm EDT - 3/14/2023 3 S NEW ASHFORD, MA 19 07:40 pm EDT - 3/14/2023 1 ENE SPOFFORD, NH 19 08:00 pm EDT - 3/14/2023 HOLDEN, MA 19 04:00 pm EDT - 3/14/2023 PHILLIPSTON, MA 19 12:00 pm EDT - 3/14/2023 STERLING, MA 18.5 10:00 pm EDT - 3/14/2023 1 E LENOX, MA 18.2 11:15 am EDT - 3/14/2023 DALTON, MA 18 06:30 pm EDT - 3/14/2023 CANAAN, NY 18 11:00 am EDT - 3/14/2023 PERU, MA 18 06:06 pm EDT - 3/14/2023 2 SE NEWPORT, NH 18 02:30 pm EDT - 3/14/2023 2 S SAXTONS RIVER, VT 18 08:49 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW HOLDEN, MA 18 11:16 am EDT - 3/14/2023 2 SSE FITCHBURG, MA 18 09:44 am EDT - 3/14/2023 BUCKLAND, MA 18 05:44 pm EDT - 3/14/2023 3 N HILLSBOROUGH, NH 17.8 06:27 pm EDT - 3/14/2023 1 WSW LONDONDERRY, NH 17.8 05:28 pm EDT - 3/14/2023 SHAFTSBURY, VT 17.5 08:09 pm EDT - 3/14/2023 1 S CLAREMONT, NH 17.5 07:41 pm EDT - 3/14/2023 2 ENE NORTHWOOD, NH 17.2 07:02 pm EDT - 3/14/2023 2 NW CHESTER, NH 17 04:59 pm EDT - 3/14/2023 1 N DEERFIELD, NH 17 07:22 pm EDT - 3/14/2023 1 E MILFORD, NH 17 12:47 pm EDT - 3/14/2023 1 W HOLDEN, MA 17 12:10 pm EDT - 3/14/2023 1 NE PAXTON, MA 17 09:00 am EDT - 3/14/2023 1 WNW WESTHAMPTON, MA 17 02:00 pm EDT - 3/14/2023 N BECKET, MA 16.5 05:16 pm EDT - 3/14/2023 MORETOWN, VT 16.5 06:21 pm EDT - 3/14/2023 1 SW SANDOWN, NH 16.5 10:15 am EDT - 3/14/2023 2 N SHREWSBURY, VT 16.3 04:20 pm EDT - 3/14/2023 1 S NEW BOSTON, NH 16.3 10:59 pm EDT - 3/14/2023 LANESBOROUGH, MA 16 08:49 am EDT - 3/14/2023 3 E AUSTERLITZ, NY 16 02:53 pm EDT - 3/14/2023 GRANVILLE, MA 16 08:45 am EDT - 3/14/2023 BLANDFORD, MA 16 09:00 pm EDT - 3/14/2023 WEST RUTLAND, VT 16 07:49 pm EDT - 3/14/2023 NORTHFIELD, VT 16 09:00 am EDT - 3/14/2023 3 S LUDLOW, VT 16 05:15 pm EDT - 3/14/2023 7 WNW GRANBY, CT 15 02:21 pm EDT - 3/14/2023 PETERSBURGH, NY 15 04:20 pm EDT - 3/14/2023 3 W KEENE, NH 15 02:29 pm EDT - 3/14/2023 WARREN, VT 15 08:18 pm EDT - 3/14/2023 TOPSHAM, VT 15 07:00 pm EDT - 3/14/2023 3 NW BARNARD, VT 15 05:40 pm EDT - 3/14/2023 2 SE LACONIA, NH 15 02:57 pm EDT - 3/14/2023 GOFFSTOWN, NH 15 07:00 pm EDT - 3/14/2023 1 NE LEOMINSTER, MA 15 09:30 pm EDT - 3/14/2023 2 SW BROOKLINE, NH 14.9 05:20 am EDT - 3/15/2023 1 S SOUTH HOOKSETT, NH 14.8 06:00 am EDT - 3/14/2023 SANDISFIELD, MA 14.7 07:58 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW PEPPERELL, MA 14.6 07:17 pm EDT - 3/14/2023 LENOXDALE, MA 14.4 11:08 am EDT - 3/14/2023 2 SSE RINDGE, NH 14.1 09:37 pm EDT - 3/14/2023 5 NE SHAPLEIGH, ME 14 09:50 am EDT - 3/14/2023 ANTRIM, NH 14 02:46 pm EDT - 3/14/2023 1 ENE SPOFFORD, NH 14 07:15 am EDT - 3/14/2023 ANDOVER, VT 14 03:00 am EDT - 3/15/2023 HOOSICK FALLS, NY 14 08:57 pm EDT - 3/14/2023 HAMPSTEAD, NH 14 03:08 pm EDT - 3/14/2023 HUDSON, NH 14 01:40 pm EDT - 3/14/2023 2 SSE SURRY, NH 14 08:23 pm EDT - 3/14/2023 WORCESTER AP, MA 13.8 04:19 pm EDT - 3/14/2023 1 S NEW BOSTON, NH 13.7 06:33 am EDT - 3/14/2023 6 SSW BECKET, MA 13.3 10:26 am EDT - 3/14/2023 3 NNE ARLINGTON, VT 13.2 04:38 pm EDT - 3/14/2023 3 NE CONCORD, NH 13.2 09:50 am EDT - 3/14/2023 1 NNW HANCOCK, NH 13 04:01 pm EDT - 3/14/2023 1 W PAWLET, VT 13 07:46 pm EDT - 3/14/2023 2 N WAITSFIELD, VT 13 06:08 pm EDT - 3/14/2023 BUSKIRK, NY 13 01:27 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE MILFORD, NH 13 12:00 pm EDT - 3/14/2023 4 NNE HANCOCK, MA 13 10:00 am EDT - 3/14/2023 W PITTSFIELD, MA 13 12:00 pm EDT - 3/14/2023 5 WSW CHESHIRE, MA 13 07:00 pm EDT - 3/14/2023 CHESHIRE, MA 13 06:00 am EDT - 3/14/2023 1 NW WESTHAMPTON, MA 13 01:06 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW CAVENDISH, VT 12.7 07:59 pm EDT - 3/14/2023 2 WSW BURLINGTON, CT 12.5 08:59 pm EDT - 3/14/2023 4 NE SHAPLEIGH, ME 12.5 06:26 pm EDT - 3/14/2023 1 E MADISON, NH 12.5 01:37 pm EDT - 3/14/2023 2 SW BROOKLINE, NH 12.4 07:00 pm EDT - 3/14/2023 PITTSFIELD, MA 12.3 07:54 pm EDT - 3/14/2023 HARTLAND, VT 12 01:14 pm EDT - 3/14/2023 4 SSE WEARE, NH 12 08:02 pm EDT - 3/14/2023 2 WNW SOUTH BARRE, VT 12 02:30 pm EDT - 3/14/2023 ALSTEAD, NH 12 06:02 pm EDT - 3/14/2023 3 SE EAST WAKEFIELD, ME 12 12:06 pm EDT - 3/14/2023 3 ENE DERRY, NH 12 02:16 pm EDT - 3/14/2023 1 SSW GILSUM, NH 12 12:30 pm EDT - 3/14/2023 1 E LENOX, MA 12 05:06 pm EDT - 3/14/2023 WORCESTER AP, MA 11.7 07:00 am EDT - 3/14/2023 PERU, VT 11.6 09:30 pm EDT - 3/14/2023 1 SE WEST NORWICH, VT 11.6 09:16 am EDT - 3/14/2023 10 SW GRANVILLE, NY 11.5 08:20 pm EDT - 3/14/2023 TORRINGTON, CT 11.5 05:09 pm EDT - 3/14/2023 2 NNW BAKERSVILLE, CT 11.5 06:33 pm EDT - 3/14/2023 1 NNE POMFRET, VT 11.5 07:29 am EDT - 3/14/2023 2 NW STERLING, MA 11.5 12:51 pm EDT - 3/14/2023 1 SSW SANDOWN, NH 11.5 08:15 am EDT - 3/14/2023 5 SW GRANVILLE, CT 11.3 09:16 pm EDT - 3/14/2023 1 SE WINSTED, CT 11.3 08:49 pm EDT - 3/14/2023 4 E LIMERICK, ME 11.3 01:40 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE BROOKLINE, NH 11.3 06:59 am EDT - 3/14/2023 SHREWSBURY, VT 11 05:35 pm EDT - 3/14/2023 CANAAN, CT 11 04:30 pm EDT - 3/14/2023 CANAAN, CT 11 07:41 am EDT - 3/14/2023 POWNAL, VT 11 05:00 pm EDT - 3/14/2023 PANTON, VT 11 09:38 pm EDT - 3/14/2023 3 N PORTER, ME 11 08:52 pm EDT - 3/14/2023 2 E TOPSHAM, VT 11 06:41 am EDT - 3/14/2023 2 WNW WINDSOR, NH 11 11:10 pm EDT - 3/14/2023 1 N DOVER, NH 11 08:54 pm EDT - 3/14/2023 2 NE STRATHAM, NH 10.9 01:42 pm EDT - 3/14/2023 3 ESE TYNGSBORO, MA 10.6 09:10 am EDT - 3/14/2023 LENOX, MA 10.5 10:00 am EDT - 3/14/2023 DANBY, VT 10.5 07:30 am EDT - 3/14/2023 3 ENE MANCHESTER, VT 10.5 09:15 pm EDT - 3/14/2023 WILLIAMSTOWN, MA 10.5 07:33 pm EDT - 3/14/2023 CHELSEA, VT 10.5 11:00 am EDT - 3/14/2023 4 N TEMPLETON, MA 10.5 11:05 am EDT - 3/14/2023 2 S NEW BOSTON, NH 10.3 04:00 pm EDT - 3/14/2023 2 ESE PITTSFIELD, MA 10.2 08:33 pm EDT - 3/14/2023 3 SSW WALLINGFORD, VT 10.1 09:32 am EDT - 3/14/2023 4 W SIMSBURY, CT 10 03:38 pm EDT - 3/14/2023 WAITSFIELD, VT 10 12:39 pm EDT - 3/14/2023 RANDOLPH CENTER, VT 10 12:50 pm EDT - 3/14/2023 GROTON, VT 10 02:24 pm EDT - 3/14/2023 STODDARD, NH 10 10:24 am EDT - 3/14/2023 4 SE ALSTEAD, NH 10 01:21 pm EDT - 3/14/2023 WARNER, NH 10 07:28 am EDT - 3/14/2023 2 N FRANCESTOWN, NH 10 10:30 am EDT - 3/14/2023 SPRINGFIELD, VT 10 12:00 am EDT - 3/15/2023 CONCORD MUNICIPAL AIRPO, NH 10 06:19 pm EDT - 3/14/2023 3 W HAMPSTEAD, NH 10 09:05 am EDT - 3/14/2023 LUNENBURG, MA 10 10:15 am EDT - 3/14/2023 2 SSE SULLIVAN, NH 10 10:30 am EDT - 3/14/2023 EASTHAMPTON, MA 10 01:00 am EDT - 3/15/2023 MANCHESTER AIRPORT, NH 9.9 06:30 pm EDT - 3/14/2023 1 SW SANDOWN, NH 9.8 02:33 pm EDT - 3/14/2023 WILLIAMSTOWN, VT 9.5 04:55 pm EDT - 3/14/2023 4 NNE NORTHWOOD, NH 9.5 05:05 pm EDT - 3/14/2023 NASHUA, NH 9.5 01:05 pm EDT - 3/14/2023 1 W LEICESTER, MA 9.5 01:38 pm EDT - 3/14/2023 1 NNW HOLLIS, NH 9.3 09:59 pm EDT - 3/14/2023 5 NW HOLLIS, ME 9.1 06:01 pm EDT - 3/14/2023 GREAT BARRINGTON, MA 9 07:39 pm EDT - 3/14/2023 BRANDON, VT 9 01:47 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE MADISON, NH 9 10:04 am EDT - 3/14/2023 3 N WESTON, VT 9 09:00 am EDT - 3/14/2023 CAVENDISH, VT 9 06:00 am EDT - 3/14/2023 1 NNE LANDGROVE, VT 9 06:36 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE BOYLSTON, MA 8.8 11:00 am EDT - 3/14/2023 1 NNE HARDWICK, MA 8.8 12:22 pm EDT - 3/14/2023 2 SSW HOLLIS, NH 8.7 08:00 am EDT - 3/14/2023 NORFOLK, CT 8.6 07:00 am EDT - 3/14/2023 4 ESE CANAAN, CT 8.5 05:40 pm EDT - 3/14/2023 HOOSICK FALLS, NY 8.5 06:44 pm EDT - 3/14/2023 5 NW HOLLIS, ME 8.5 12:04 pm EDT - 3/14/2023 WEST NEWBURY, VT 8.5 12:20 pm EDT - 3/14/2023 3 SSW PUTNEY, VT 8.5 06:22 pm EDT - 3/14/2023 3 E CANTERBURY, NH 8.5 06:33 pm EDT - 3/14/2023 3 ENE CANTERBURY, NH 8.5 05:53 pm EDT - 3/14/2023 DURHAM, NH 8.5 02:44 pm EDT - 3/14/2023 BEDFORD, NH 8.5 09:14 pm EDT - 3/14/2023 STANDISH, ME 8.2 07:33 pm EDT - 3/14/2023 2 SSE PITTSFORD, VT 8 12:40 pm EDT - 3/14/2023 NEW MARLBOROUGH, MA 8 08:26 am EDT - 3/14/2023 PETERSBURG, NY 8 03:27 pm EDT - 3/14/2023 CHARLOTTE, VT 8 03:13 pm EDT - 3/14/2023 WESTPORT, NY 8 09:14 am EDT - 3/14/2023 EAST RANDOLPH, VT 8 07:40 pm EDT - 3/14/2023 BERWICK, ME 8 04:21 pm EDT - 3/14/2023 2 S SOMERSWORTH, NH 8 09:00 am EDT - 3/14/2023 BARNET, VT 8 04:52 pm EDT - 3/14/2023 1 N MADISON, NH 8 10:11 am EDT - 3/14/2023 1 SE HILLSBOROUGH, NH 8 08:42 am EDT - 3/14/2023 1 WNW WILTON, NH 8 09:21 am EDT - 3/14/2023 2 ENE BENNINGTON, NH 8 07:00 am EDT - 3/14/2023 6 NW WESTMINSTER, VT 8 03:55 pm EDT - 3/14/2023 2 WNW PITTSFIELD, NH 8 10:50 am EDT - 3/14/2023 3 ESE BARNSTEAD, NH 8 11:38 am EDT - 3/14/2023 1 WSW BEDFORD, NH 8 04:09 pm EDT - 3/14/2023 3 WSW HAVERHILL, MA 8 02:40 pm EDT - 3/14/2023 3 W HAVERHILL, MA 8 11:45 am EDT - 3/14/2023 2 SE PEPPERELL, MA 8 08:00 pm EDT - 3/14/2023 AUBURN, MA 8 12:29 pm EDT - 3/14/2023 2 N SOUTHWICK, MA 8 02:45 pm EDT - 3/14/2023 GRANBY, CT 8 08:08 pm EDT - 3/14/2023 1 NNW CHARLTON, MA 7.9 09:00 pm EDT - 3/14/2023 4 NNW NEW FAIRFIELD, CT 7.5 07:35 am EDT - 3/14/2023 FAYSTON, VT 7.5 07:15 pm EDT - 3/14/2023 1 NNE GRAY, ME 7.5 10:12 am EDT - 3/14/2023 2 NW LEE, NH 7.5 01:55 pm EDT - 3/14/2023 3 NNE NORTHWOOD, NH 7.5 01:40 pm EDT - 3/14/2023 1 WSW ROCHESTER, NH 7.5 07:00 am EDT - 3/14/2023 WINSTED, CT 7.2 07:00 am EDT - 3/14/2023 1 NNW CHESHIRE, MA 7.2 08:45 am EDT - 3/14/2023 1 NE PUTNEY, VT 7.2 09:37 am EDT - 3/14/2023 1 W PEPPERELL, MA 7.2 01:49 pm EDT - 3/14/2023 2 SW CHICOPEE, MA 7.1 12:15 pm EDT - 3/14/2023 TICONDEROGA, NY 7 03:55 pm EDT - 3/14/2023 NORTH ADAMS, MA 7 04:15 pm EDT - 3/14/2023 1 NNW ASHLEY FALLS, MA 7 05:50 pm EDT - 3/14/2023 STOCKBRIDGE, MA 7 06:30 am EDT - 3/14/2023 LENOX, MA 7 01:00 am EDT - 3/15/2023 3 W POWNAL, ME 7 05:30 pm EDT - 3/14/2023 LEBANON, NH 7 08:56 pm EDT - 3/14/2023 NORWAY, ME 7 12:36 pm EDT - 3/14/2023 1 E BOYLSTON, MA 7 11:39 am EDT - 3/14/2023 4 WSW LANGDON, NH 7 02:39 pm EDT - 3/14/2023 2 E HAMPSTEAD, NH 7 05:10 pm EDT - 3/14/2023 1 W NASHUA, NH 7 12:00 pm EDT - 3/14/2023 WARREN, MA 7 12:30 pm EDT - 3/14/2023 1 SE WORCESTER, MA 7 05:55 pm EDT - 3/14/2023 2 W MEREDITH, NH 6.9 09:30 am EDT - 3/14/2023 PLAINFIELD, VT 6.8 09:00 pm EDT - 3/14/2023 2 NE GRAY, ME 6.8 02:43 pm EDT - 3/14/2023 1 ENE EXETER, NH 6.8 02:31 pm EDT - 3/14/2023 2 SSW EAST BALDWIN, ME 6.5 09:40 am EDT - 3/14/2023 1 SE JACKSON, NH 6.5 03:44 pm EDT - 3/14/2023 2 SE SALEM, NH 6.5 07:20 pm EDT - 3/14/2023 2 N CHELMSFORD, MA 6.5 07:00 am EDT - 3/14/2023 1 S BRATTLEBORO, VT 6.4 07:19 pm EDT - 3/14/2023 QUECHEE, VT 6.3 11:30 pm EDT - 3/14/2023 2 E LEWISTON, ME 6.2 07:11 am EDT - 3/14/2023 2 N BROOKLINE, NH 6.2 08:30 am EDT - 3/14/2023 2 NE WINSTED, CT 6 12:41 pm EDT - 3/14/2023 BETHLEHEM VILLAGE, CT 6 09:00 am EDT - 3/14/2023 MONTPELIER, VT 6 12:11 pm EDT - 3/14/2023 PORT HENRY, NY 6 08:13 am EDT - 3/14/2023 HEBRON, NY 6 11:00 am EDT - 3/14/2023 WESTFORD, MA 6 03:30 pm EDT - 3/14/2023 HUDSON, MA 6 01:00 pm EDT - 3/14/2023 BENNINGTON, VT 6 09:13 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW EXETER, NH 6 02:56 pm EDT - 3/14/2023 1 N METHUEN, MA 6 02:20 pm EDT - 3/14/2023 2 SSW NASHUA, NH 6 11:23 am EDT - 3/14/2023 HUDSON, NH 6 11:31 am EDT - 3/14/2023 1 N PELHAM, NH 6 11:49 am EDT - 3/14/2023 2 SW KEENE, NH 6 09:21 pm EDT - 3/14/2023 2 W LUDLOW, MA 6 08:45 am EDT - 3/14/2023 SOUTHWICK, MA 6 06:42 pm EDT - 3/14/2023 2 SW TEWKSBURY, MA 5.9 11:10 am EDT - 3/14/2023 2 N MERRIMACK, NH 5.6 08:00 pm EDT - 3/14/2023 4 WNW POWNAL, ME 5.5 09:13 pm EDT - 3/14/2023 1 N CUMBERLAND, ME 5.5 01:34 pm EDT - 3/14/2023 DURHAM, NH 5.5 12:54 pm EDT - 3/14/2023 3 SE DOVER, NH 5.5 06:18 am EDT - 3/14/2023 WALPOLE, NH 5.5 05:57 pm EDT - 3/14/2023 2 N NEW BOSTON, NH 5.5 12:52 pm EDT - 3/14/2023 1 WSW NASHUA, NH 5.5 07:25 pm EDT - 3/14/2023 STAFFORDVILLE, CT 5.5 12:13 pm EDT - 3/14/2023 4 NW SUFFIELD, CT 5.5 07:00 am EDT - 3/14/2023 1 NE SOUTHAMPTON, MA 5.3 04:00 pm EDT - 3/14/2023 2 E CONWAY, NH 5.2 11:42 am EDT - 3/14/2023 2 NNW MANCHESTER, NH 5.2 10:37 am EDT - 3/14/2023 BARRE, VT 5 06:29 pm EDT - 3/14/2023 2 WSW MENDON, VT 5 01:38 pm EDT - 3/14/2023 1 NNE OSSIPEE, NH 5 12:31 pm EDT - 3/14/2023 4 NE SHAPLEIGH, ME 5 01:27 pm EDT - 3/14/2023 1 N DURHAM, NH 5 12:46 pm EDT - 3/14/2023 2 WSW MEREDITH, NH 5 08:06 am EDT - 3/14/2023 1 WNW CENTER SANDWICH, NH 5 10:25 am EDT - 3/14/2023 1 SW TYNGSBORO, MA 5 06:42 pm EDT - 3/14/2023 WHITEHALL, NY 5 09:09 pm EDT - 3/14/2023 NEWBURYPORT, MA 5 12:50 pm EDT - 3/14/2023 1 NNW BILLERICA, MA 5 01:43 pm EDT - 3/14/2023 3 SE EAST BROOKFIELD, MA 5 07:00 am EDT - 3/14/2023 3 SW STEPHENTOWN, NY 5 12:00 pm EDT - 3/14/2023 1 S WESTFIELD, MA 5 09:00 am EDT - 3/14/2023 2 SW WINSTED, CT 5 08:00 pm EDT - 3/14/2023 1 NNE OLD ORCHARD BEACH, ME 4.9 01:30 pm EDT - 3/14/2023 CARLISLE, MA 4.9 09:20 am EDT - 3/14/2023 1 SSE CAMPTON, NH 4.8 06:00 pm EDT - 3/14/2023 BEDFORD, MA 4.8 08:13 pm EDT - 3/14/2023 1 N BURLINGTON, MA 4.8 08:23 pm EDT - 3/14/2023 2 W LISBON FALLS, ME 4.7 07:39 pm EDT - 3/14/2023 GORHAM, ME 4.6 08:00 am EDT - 3/14/2023 HARDWICK, MA 4.6 08:00 pm EDT - 3/14/2023 MIDDLEBURY, CT 4.5 09:42 pm EDT - 3/14/2023 2 NW FALMOUTH, ME 4.5 04:09 pm EDT - 3/14/2023 1 W KITTERY POINT, 4.5 09:24 am EDT - 3/14/2023 2 ENE PLYMOUTH, NH 4.5 12:37 pm EDT - 3/14/2023 1 SE HAVERHILL, MA 4.5 08:00 pm EDT - 3/14/2023 GRAFTON, MA 4.5 07:00 am EDT - 3/14/2023 3 N GREAT BARRINGTON, MA 4.5 07:00 am EDT - 3/14/2023 2 NW AGAWAM, MA 4.5 12:00 pm EDT - 3/14/2023 3 WSW SPRINGFIELD, MA 4.5 12:40 pm EDT - 3/14/2023 2 E ACTON, MA 4.4 08:00 pm EDT - 3/14/2023 BRADLEY AP, CT 4.4 07:50 am EDT - 3/14/2023 WINSTED, CT 4.3 08:01 pm EDT - 3/14/2023 2 W FALMOUTH, ME 4.3 10:58 am EDT - 3/14/2023 2 E LINCOLN, NH 4.3 12:50 pm EDT - 3/14/2023 1 NE LOWELL, MA 4.3 07:23 pm EDT - 3/14/2023 2 WSW WESTBOROUGH, MA 4.3 07:24 pm EDT - 3/14/2023 2 SE NEW GLOUCESTER, ME 4.2 03:22 pm EDT - 3/14/2023 2 WNW WILMINGTON, MA 4.2 07:00 am EDT - 3/14/2023 BAKERSVILLE, CT 4.1 07:00 am EDT - 3/14/2023 3 SW NEW HARTFORD CENTE, CT 4.1 07:00 am EDT - 3/14/2023 2 WNW WARREN, CT 4 07:30 am EDT - 3/14/2023 LAKEVILLE, CT 4 04:58 pm EDT - 3/14/2023 1 N HOPE, ME 4 01:18 pm EDT - 3/14/2023 5 NW HOLLIS, ME 4 09:30 pm EDT - 3/14/2023 2 S LEXINGTON, MA 4 03:00 pm EDT - 3/14/2023 GRANVILLE, NY 4 12:19 pm EDT - 3/14/2023 1 ENE MOULTONBOROUGH, NH 4 09:19 am EDT - 3/14/2023 HAMPSTEAD, NH 4 01:23 pm EDT - 3/14/2023 2 ENE STRATHAM, NH 4 04:30 pm EDT - 3/14/2023 1 SSE HAVERHILL, MA 4 07:00 pm EDT - 3/14/2023 SPENCER, MA 4 05:35 pm EDT - 3/14/2023 3 W POWNAL, ME 3.9 07:00 am EDT - 3/14/2023 1 NNE ROCKINGHAM, VT 3.9 07:50 pm EDT - 3/14/2023 PROSPECT, CT 3.8 08:56 am EDT - 3/14/2023 1 WNW ASHLAND, NH 3.8 10:10 am EDT - 3/14/2023 STAFFORD SPRINGS, CT 3.8 08:00 pm EDT - 3/14/2023 2 SW NEWTOWN, CT 3.7 05:55 pm EDT - 3/14/2023 FARMINGDALE, ME 3.7 05:24 pm EDT - 3/14/2023 STAFFORDVILLE, CT 3.7 06:05 pm EDT - 3/14/2023 2 SW WESTBOROUGH, MA 3.7 08:32 am EDT - 3/14/2023 2 SE DUNSTABLE, MA 3.5 02:30 pm EDT - 3/14/2023 SOUTHBURY, CT 3.3 05:19 pm EDT - 3/14/2023 3 S SHREWSBURY, MA 3.1 05:09 pm EDT - 3/14/2023 ROCKLAND, ME 3 07:00 pm EDT - 3/14/2023 3 WNW STURBRIDGE, MA 3 11:41 am EDT - 3/14/2023 WILBRAHAM, MA 3 06:00 am EDT - 3/14/2023 1 W LUDLOW, MA 3 07:00 am EDT - 3/14/2023 BELCHERTOWN, MA 3 06:00 am EDT - 3/14/2023 LEVERETT, MA 3 08:22 pm EDT - 3/14/2023 2 E VERNON, CT 3 06:54 am EDT - 3/14/2023 3 S CROWN POINT, NY 2.8 12:20 pm EDT - 3/14/2023 2 NE WESTBOROUGH, MA 2.8 07:00 am EDT - 3/14/2023 2 NW SHEFFIELD, MA 2.8 07:05 am EDT - 3/14/2023 2 N ENFIELD, CT 2.8 05:30 pm EDT - 3/14/2023 REDDING, CT 2.7 02:00 pm EDT - 3/14/2023 1 N CONCORD, MA 2.7 09:00 am EDT - 3/14/2023 5 ESE LITCHFIELD, CT 2.5 05:53 pm EDT - 3/14/2023 TOPSHAM, ME 2.5 02:30 pm EDT - 3/14/2023 RUTLAND, VT 2.5 04:16 pm EDT - 3/14/2023 2 SSE NORTH WINDHAM, ME 2.5 07:20 am EDT - 3/14/2023 W SOUTH SHAFTSBURY, VT 2.5 07:45 am EDT - 3/14/2023 3 E TILTON, NH 2.5 07:32 am EDT - 3/14/2023 1 NW AVON, CT 2.4 11:56 am EDT - 3/14/2023 1 SW LEXINGTON, MA 2.4 05:00 pm EDT - 3/14/2023 1 SSW STURBRIDGE, MA 2.4 02:33 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW OLD ORCHARD BEACH, ME 2.3 08:45 pm EDT - 3/14/2023 1 SSW WALPOLE, MA 2.2 12:34 pm EDT - 3/14/2023 1 E FRAMINGHAM, MA 2.2 05:00 pm EDT - 3/14/2023 LAKE GROVE, NY 2 06:00 pm EDT - 3/14/2023 STONY BROOK, NY 2 01:00 pm EDT - 3/14/2023 1 E DANBURY, CT 2 06:00 am EDT - 3/14/2023 NNE STOCKBRIDGE, MA 2 07:15 pm EDT - 3/14/2023 SEAWALL, ME 2 06:28 am EDT - 3/14/2023 WEST ARLINGTON, VT 2 08:58 pm EDT - 3/14/2023 WALPOLE, MA 2 11:00 am EDT - 3/14/2023 2 SSW CHELMSFORD, MA 2 04:46 pm EDT - 3/14/2023 AUBURN, MA 2 04:22 pm EDT - 3/14/2023 1 SW KENNEBUNKPORT, ME 1.9 09:00 am EDT - 3/14/2023 1 SSW NEW MILFORD, CT 1.8 12:21 pm EDT - 3/14/2023 1 NNW LEXINGTON, MA 1.8 01:17 pm EDT - 3/14/2023 PORTLAND JETPORT, ME 1.7 05:15 pm EDT - 3/14/2023 BAYPORT, NY 1.5 08:20 am EDT - 3/14/2023 SOMERSWORTH, ME 1.5 06:00 am EDT - 3/14/2023 2 SSE SALEM, NY 1.5 08:01 pm EDT - 3/14/2023 1 ESE RANDOLPH, MA 1.5 11:00 am EDT - 3/14/2023 STOW, MA 1.5 05:00 pm EDT - 3/14/2023 COMMACK, NY 1.3 12:21 pm EDT - 3/14/2023 2 SSE NORTH WINDHAM, ME 1.3 08:00 pm EDT - 3/14/2023 ISLIP AIRPORT, NY 1.2 08:45 pm EDT - 3/14/2023 WHITMAN, MA 1.2 07:00 am EDT - 3/14/2023 3 WNW NEW MILFORD, CT 1 08:47 am EDT - 3/14/2023 3 N WATERTOWN, CT 1 07:57 am EDT - 3/14/2023 5 NE HANOVER, NH 1 09:36 pm EDT - 3/14/2023 1 WNW MEDFORD, MA 1 12:03 pm EDT - 3/14/2023 2 SSW READING, MA 1 07:00 pm EDT - 3/14/2023 1 E FOSTER, RI 1

While the Boston area saw rain, many parts of Massachusetts and new England saw over two feet of snow.