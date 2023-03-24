Vegetable Tamale Recipe

**MAKES 6-8**
INGREDIENTS:
- 2 CUPS MASA HARINA
- 6 TBSP ADOBO
- 1 GRAM ACHIOTE
- 2 OZ CANOLA OIL
- 1 CUP WATER
- SALT TO TASTE
- ROASTED VEGETABLES OF YOUR CHOICE, SEASONAL
- CHIHUAHUA CHEESE
- 8 BANANA LEAVES
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PREPARATION:
MIX ALL INGREDIENTS TOGETHER IN A LARGE MIXING BOWL
SPREAD MASA MIXTURE ON BANANA LEAF LEAVING ROOM ON EDGES FOR FOLDING
PLACE ROASTED VEGETABLE MIXTURE ON TOP OF MASA, FOLLOWED BY CHIHUAHUA CHEESE
WRAP THE BANANA LEAF TO CLOSE THE TAMALE
STEAM ON HIGH IN A STEAMER FOR 30 MINUTES
TAMARIND BLACK GARLIC CHAMOY
INGREDIENTS:
- 10 CLOVES BLACK GARLIC
- ¼ CUP PREPARED TAMARIND
- ¼ CUP DRY HIBISCUS
- ¼ CUP AGAVE NECTAR
- ¼ CUP WATER
- SALT TO TASTE
PREPARATION:
SIMMER ALL INGREDIENTS TOGETHER FOR 20 MINUTES
BLEND UNTIL SMOOTH